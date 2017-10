Bankerfri lunsj fra Bergen

Todin og kusk Odd Storetvedt. Torsdag kommer de ut i lunsjen på Bergen Travpark. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En meget innholdsrik torsdag venter, og her blir det både trav og galopp. Moroa starter som vanlig fra Sverige, og på Axevalla kl.12.20 blir det V4. Deretter er det Bergen sin tur kl.13.40, og her venter en herlig V5-omgang. Kl.16.25 blir det ettermiddagsgalopp på Øvrevoll. Her blir det både V4 + V5. Klosterskogen står for det klare høydepunktet denne torsdagen, og det er altså JACKPOT i dagens V65-spill. Hele 550 279 ligger ekstra i dagens sekserpott, og løpene på Klosterskogen starter kl.18.50. Gävle avrunder torsdagen med et deilig V64-spill kl.19.25.





Bergen Travpark står for dagens lunsjomgang fra Norge, og det er en riktig så fin omgang vi har foran oss. På de litt større bongene spiller vi bankerfritt, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V5-1 : 5 Todin – Ble dessverre bortkjørt i V75’en på lørdag, og man fikk som "fortjent" da. Det var en veldig sliten hest som feilet kort før mål, og selv om det er snakk om en liten hest så kostet nok det løpet MYE. Har selvfølgelig en flott mulighet mot en billig gjeng, men på våre bonger blir også kapable 9 Dag Modin med. Denne ligger i skorpen, og sist hadde fakta Elisabeth Storetvedt veldig tro på den. Fikk da en elendig start, men gikk bra i kulissene tilslutt, og den hadde fort vunnet det løpet om den hadde vært med på notene fra start. PASSES NÅ!

V5-2 : 5 Helmax Mix – Trykker seg til tet, får dempe veldig i et svært dårlig løp, og siden er dette over? Den har gjort OK løp på slutten, og da har den møtt klart bedre hester enn dette. Burde duge svært godt nå, og vi iler til med tipsnikken.

V5-3 : 6 Øvern Jerva – Er en banker for de som ønsker å gå tynt. Var god i både forsøk + finale sist, og den fikk seg en velfortjent pause etter det løpet. Er ikke 100% travsikker, men feilfritt dukker den med garanti opp på foto. Skal stå først på ranken, og det er snakk om en veldig motivert favoritt.

V5-4 : 4 Intrepid Ibex – Fyker til tet, og da burde vel dette løpet være over? Gikk et strålende løp i kulissene sist etter at kusken bommet starten med 60m. På klokken stod det 12,2 s 300m, og den kunne opplagt ha vunnet det løpet med en “normal” start. Har toppform i kroppen, og stemmer aksjonen hele veien, ja, da blir den vrien å ha med å gjøre. 9 Bellatrix – Er en beintøff hoppe som riktignok ikke var på topp i sitt siste løp. Syk da? Har ellers levert knallbra løp i startene før det, og det er snakk om en traver som tåler å bli brukt underveis i løpene. Tilbake på sitt beste duger den, og den skal ikke undervurderes!

V5-5 : 7 Shogun Bahama – Fem hester gjør opp i finalen, og også her spiller vi den mulige tethesten. Shogun Bahama vant fra tet nest sist, mens den nå sist var helt OK etter pause. Kan ventes MYE forbedret, og får den bare dempe litt den første runden kan den renne unna. PASSES! Her er det veldig jevnt mellom de fem hestene vi tror mest på, og vi tar med disse fem på samtlige bonger.