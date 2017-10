Bankerfri V5-lunsj på Klosterskogen

Enjoy the World og Eini S Linn har en spennende oppgave foran seg i V5-3 på Klosterskogen torsdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En innholdsrik torsdag står for tur med trav fra formiddag til langt på kveld. Spillemessig er det naturligvis jackpotomgangen på Åby i V64-spillet med 1 037 992 SEK ekstra i sekserpotten som er høydepunktet. Torsdagen innledes med V4-lunsj på Visby, før Klosterskogen overtat med V5- lunsj. Til kvelden er det Bergen travpark som er vertskap for den norske V65-omgangen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Strålende lunsjklaff på Øvrevoll onsdag

Nettavisens galoppeksperter har i årevis levert strålende galopptips. Under onsdagens V4-lunsj på Øvrevoll, slo de til igjen. V4-forslaget med innleveringspris på kr 432 satt klokkerent og betalte tilbake praktfulle 17 550 kr. I forhåndsvurderingene var de helt klare på at V4-3 var åpen og helgarderte dette løpet på samtlige forslag. Det viste seg å være helt rett, da 11. valget og sistevalget 6 Sound Of Silence vant enkelt. Også i V4-2 hadde de super teft. 7. valget og femprosenteren 6 Ciccarelli var markert på kun tre hester på V4-forslaget til 432 kr og naturligvis en svært medvirkende årsak til den strålende gevinsten.

Totalt var det 24 andelslag på Eksperten som fikk ta del i moroa og hver seg fikk 17 550 kr på deling.

Disse fordelte seg slik:

Tre andelslag ti andeler a kr 50

Tre andelslag fem andeler a kr 101

Fire andelslag fire andeler a kr 125

To andelslag fem andeler a kr 200

Fire andelslag fire andeler a kr 250

To andelslag fem andeler a kr 300

Tre andelslag fire andeler a kr 500

Tre systemspill andelslag fire andeler a kr 750

Innspilt totalt på disse 24 andelslagene kr 421 200, og omsatt ca kr 27 000.

Men nå skal det handle om torsdagens V5-lunsj på Klosterskogen, der jeg velger å spille bankerfritt og låser både V5-2 og V5-3 på to hester.

Klart objekt mot storfavoritten

I V5-3 blir 3 Notimetolose og Marius Høitomt lunsjens klart største favoritt. Treårshoppa gjorde et bra løp på Sørlandet sist, men kunne ikke ta seg forbi vinneren Lady Revenue. Tre strake annenplasser nå og hoppa har fortsatt ikke vunnet løp. Det klare objektet for meg i dette løpet er nestfavoritten 2 Enjoy The World. Eini S. Linn vant med stallhesten Broadway i lunsjen i Drammen forrige tirsdag og 24-åringen har en flott stallhest også i Enjoy The World. Fra andrespor bak bilen er det gode forutsetninger i dag og jeg er helt klart inne på at kapable 2 Enjoy The World utfordrer om seieren i V5-3.

Undem's fireåring er best?

I V5-2 skiller 7 Lego U.N. og 2 Aner Ikke seg ganske klart ut, og jeg setter 7 Lego U.N. og Johan Herbjørn Undem ganske klart først. Fireåringen var meget bra vinner av V76-1 på Bjerke i sitt siste løp og er under flott utvikling. Jeg tror ikke sjuendespor bak bilen, skal være et stort minus.

Luring med form

I V5-1 blir 1 Lonely Warrior og 7 Enjoythestar S.C. favorittduo, og begge er aktuelle. Jeg synes dog løpet er åpent og synes ganske lite spilte 10 Rock The Boat fortjener litt oppmerksomhet. Vallaken er klart bedre enn raden og spurtet flott til annen bak seiersmaskinen Syoss på Sørlandet nest sist.

På rett vei nå - testes i DD

11 Åls Faksen er mitt klare objekt i V5-4/DD-1. Den lunefulle femåringen til Stig Økern satt stengt mot mål sist. Bakspor skal ikke bety allverden for denne krabaten. Er Åls Faksen på rette humøret, skal han ha en god vinnersjanse her. Jeg setter bankerspillet i DD på 11 Åls Faksen i DD-1.

Tre hester i V5-finalen

Det er ujevn klasse på V5-5 og jeg synes tre hester skiller seg klart ut og setter 7 Frankie Lobell ganske klart først, da jeg tror denne overflyr favoritten 1 Ultimo Tango fra start. Sammen med 3 Jacobine Y. som er klart bedre enn raden, bør det rekke langt med tre hester i V5-5.