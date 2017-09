Bankerfri V5-lunsj på Momarken

Tedo O.K. gjorde et flott inntrykk i norgesdebuten sammen med sin trener Odd Arne Sagholen. Torsdag gjør hesten en spennende start i V5-5 på Momarken. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

En heidundrende travhelg nærmer seg og vi skal altså ha tre jackpotomgangen til helgen. Størst og viktigst av disse er selvsagt V75-omgangen på Jarlsberg som byr på Gulljackpot. Lørdag kveld er det så V65-jackpot i Harstad med 414 584 kr ekstra i sekserpotten og søndag kveld er det internasjonal V65 med jackpot på Momarken. 663 239 kr ekstra i sekserpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Jackpot er det også torsdag kveld. Favorittene stod i kø på Eskilstuna tirsdag og det ble ingen utbetaling for fire rette. Dermed er det 1 130 158 SEK ekstra i sekserpotten når Jägersro galopp inviterer til en feiende flott galoppkveld med både V64 og V4 på menyen. Torsdagen byr ellers på V4-lunsj fra Solänget og V5-lunsj fra Momarken. Til kvelden er det i tillegg til V64-galopp fra Jägersro også en flott V65-omgang fra Bergen travpark.

Bankerfri V5-lunsj

I denne artikkelen skal det heretter handle om V5-lunsjen på Momarken. Det er veldig sjelden jeg tyr til bankerfrie V5-spill, men denne torsdagen gjør jeg ett unntak. Det er stort skille på hestene i flere av løpene og både V5-3, V5-4 og V5-5 ser relativt overkommelige ut. Jeg spiller dobbeltbanker i V5-4.

Dobbeltbanker i V5-4

I det løpet synes jeg 1 Merles Simoni og 3 Welcome S.E. skiller seg klart ut. Dersom førstnevnte skule makte å forsvare sitt innerspor,tror jeg løpet er kjørt. Men Merles Simoni har definitivt ingen tetgaranti og 3 Welcome er en bra hest. Galopperte seg bort i norgesdebuten for Erik Killingmo, men han er fornøyd med hesten i trening og tror på vinnersjanse. To hester skal være et bra lås i V5-4.

Oppløftende norgesdebut

Odd-Arne Sagholen presenterte en flott nykommer på stallen på Bjerke 19. september. 6 Tedo O.K. kom fra Steen Juul i Danmark og Sagholen valgte å slippe teten med Tedo O.K. til Easy Tolli T. Fikk sen luke da, men spurtet strålende og var ikke langt bak Dupont i mål. Viste bra startferdigheter da og selv om sjettespor er litt sjanseartet, tror jeg på ny bra innsats og velger å bankerspille 6 Tedo O.K. i DD-spillet, kombinert mot 1 Merles Simoni og 3 Welcome S.E. i DD-1.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Banker er kanskje Banker

Det er ingen tvil om at 4 Brenne Banker har et bra bud på seieren i V5-3, men denne matches mot Biri oppdretningsløp og dette er ikke det viktigse løpet denne høsten. 5 Stina Mi er mitt klare motbud. denne hoppa er en mil bedre enn raden. Galopperte både fra start og i den siste svingen forrige onsdag, men fikk likevel premie og hentet meter på en hest som Fløya nedover oppløpet. Feilfritt kan denne gi storfavoritten kamp.

Alle skal med

V5-1 er lunsjens store spillenøtt og i dette løpet er det ikke mange hester som er kjent for å fighte i tette oppløpskamper. Jeg tror på skrell og tar med samtlige ni startende på alle V5-bongene.