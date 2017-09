Bjerkelunsj med store favoritter

Goeie Gozer og Åsbjørn Tengsareid blir megafavoritter i V5-3 på Bjerke i dag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi står foran en uke som nesten kan kalles jackpotuken. Sjekk ut følgende:

Mandag: Jackpot i V64 Mantorp - 1 027 438 SEK ekstra

Onsdag: Superonsdag på Bjerke. Bonuspotten skal ut. 866 715 kr ekstra i sjuerpotten i V76

Lørdag: Gulljackpot i V75 på Jarlsberg

Lørdag kveld: V65-jackpot Harstad - 414 584 kr ekstra

Søndag kveld: Internasjonal V65 med jackpot på Momarken. 663 239 kr ekstra i sekserpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det er totalt fem jackpotomganger allerede og flere kan det selvfølgelig bli utover uken. Mandagen blir som vanlig på tidlig V5-lunsj på Bjerke (frist kl 11.10), deretter overtar Hagmyren med V4-lunsj fra Sverige. Til kvelden er det altså jackpot i V64 fra Mantorp med 1 027 438 SEK ekstra. I tillegg byr Leangen på 10 løp med ekstra V4 på plakaten og en feiende flott V65-omgang.

Vinner igjen?

Nå skal det handle om Bjerkes tidlige V5-lunsj, der 4 Goeie Gozer atter en gang blir storfavoritt. Gjorde en mektig prestasjon i seiersløpet sist, og tross grov startgalopp hadde Kolnes-hesten avgjort i god tid får målpassering. Kapasitetsmessig er han best og jeg bankerspiller 4 Goeie Gozer i V5-3.

Klart beste hesten

Det er heller ingen tvil om at 3 Babycat er den overlegent beste hesten i V5-4/DD-1. Den hyperkapable fireåringen har aldeles for lite penger på konto i forhold til kapasiten. Kommer ut ett behandling, møter svært overkommelig motstand og normalt vinner han et slikt løp lett. Jeg bankerspiller 3 Babycat på de to minste V5-forslagene og i DD-spillet.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Alle skal med

Med to storfavoritter i V5-spillet, må det komme overraskelser i minst et av de andre løpene, om det i det hele tatt skal bli noen utbetaling å snakke om. V5-5 er et slikt løp og her betaler jeg for samtlige ti hester på alle V5-forslagene.