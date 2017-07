Bjerkelunsj med stort potensial

Geir Vegard Gundersen er aktuell i dagens V5-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Lerum med V75-suksess 15. juli!

Vi kom dessverre ikke i mål med systemene i V75-omgangen fra Harstad, men det fullklaff for en rekke av de flate V75-bongene på Eksperten.Sjekk ut følgende:

Ett andelslag - fire andeler a Kr.899 - utbetaling Kr.34 036,-

Seks andelslag - fire andeler a Kr.500 - utbetaling Kr.32 988,-

Ett andelslag - fem andeler a Kr.400 - utbetaling Kr.32 988,-

Fire andelslag - fem andeler a Kr.300 - utbetaling Kr.32 100,-.

Ett andelslag - ti andeler a Kr.200 - utbetaling Kr.32 988,-.

Totalt innspilt på de tretten andelslagene - Kr.393 352,-



Lukene ble tømt i lunsjen sist uke! Tok du rygg?

Spennende på V4! V4-omgangene i lunsjen mandag, tirsdag, (onsdag når det er trav) og torsdag har faktisk i snitt den største enkeltpotten blant V-spillene på de aktuelle dagene. Dette er det nok ikke så mange som er klar over, men på disse dagene ligger det altså rundt 1 650 000 å venter på en alenevinner. Vi i Nettavisen vil derfor ligge ut litt større bonger i V4-spillet på disse fire dagene, og her skal vi være med å kjempe om storcashen når utbetalingene skyter i været. Sist uke gjorde vi det meget skarpt på de minste bongene! Sjekk ut følgende:



10. juli - Undertegnedes minste V4-forslag på Kr.160 til Mantorp betalte ut Kr.1 916,-. Her banket vi Pastore Bob (3-valg). I DD-spillet banket vi Must Have (4-valg), og vårt lille DD-forslag til Kr.200 betalte ut Kr.2 203,-.



11. juli - Undertegnedes minste V4-forslag på Kr.192 til Eskilstuna betalte ut Kr.1 998,-. Supersmellen Donna's Girl (3,8%) var med på alt!



13. juli - Undertegnedes minste V4-forslag på Kr.160 til Kalmar betalte ut Kr.526,-. Shannon Box (4-valg) innfridde som vår deilige ide! I DD-spillet betalte vårt lille DD-forslag til Kr.200 ut Kr.1 479,-



Det er en NY fransk-lunsj i vente på Bjerke denne mandagen, og det betyr også veldig tidlig start. V5-1 starter såpass tidlig som kl.11.10. Når det gjelder omgangen så er det stort potensial i den, og feelingen er at den vil gi meget godt betalt. Vi skal til lukene med følgende:



Dagens halmstrå:

V5-1 : 8 I’ll Be Back – Skuffet sist, og den var langt under pari da. Gangen før vant den sikkert fra tet, og da viste den seg også å være ordentlig hurtig fra start. Kommer nå ut etter en liten pause, og viser den bare takter som nest sist, ja, da har den en STOR sjanse mot en veldig overkommelig gjeng. Her klinker nok Høitomt til direkte, og skulle den komme seg tidlig foran så burde fakta dette løpet være over. BANKES!

V5-2 : 2 From Hero To Zero – Spurtet meget sterkt sist, og den avslørte flott form. Stod da 20m bak 5 Destroyer som den her står likt med. Sporet burde dessuten passe perfekt, og fortsetter den fremgangen fra sist er den alt annet enn ueffen. Prøves som et frekt bud i et løp med endel spennende hester.

V5-3 : 4 Rolf Martin – Var enormt bra før pausen, og i sitt siste løp spurter den sterkt, og noterer seg for ny bestetid. Har siden det siste løpet hatt et lite uhell, og den er muligens ikke i like bra form som før pausen. Er uansett såpass bra at den normalt duger mot en motstand som dette. MOTIVERT.

V5-4 : 1 City Va Bene – Er noe variabel, men bra på sitt beste, og god nok til å vinne med flyt her. Varslet form etter en liten pause sist, og den spurtet fint da. Her står den nydelig til, den er sikret et bra opplegg, og blir den bare ikke fast så dukker den opp på foto. SKAL PASSES!

V5-5 : 8 Sebastian Mølgård – Er MILEVIS bedre enn raden, og det er en traver som virkelig fortjener en seier. Så smellfin ut i kulissene etter å ha blitt disket sist, og her er det full form. Satt fast nest sist, mens den trolig feiler som vinner tredje sist. Uten noe tull på veien nå MÅ mulighetene til seier være fine. OBS!