Bjerkelunsj med Tango

Two To Tango vinner fra dødens sammen med Vidar Hop i sin start på Jarlsberg. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En ny strålende trav- og galoppuke står foran oss, der lørdagens V75-omgang på Momarken er det store sportslige og spillemessige høydepunktet. Den innledes med en sedvanlig hektisk og innholdrik mandag. Først ut er som vanlig Bjerke med internasjonal V5-lunsj med spillestopp allerede kl 11.10. Deretter er det V4-lunsj fra Boden. Til kvelden er det V65 her hjemme fra Drammen travbane, mens Mantorp er vertskap for den svenske V64-omgangen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

I denne artikkelen skal det heretter handle om V5-lunsjen på Bjerke. Det er bra kvalitet på løpene i dag og jeg finner min banker i V5-2.

Tango er best?

Det handler om 6 Two To Tango som har vist meget fine takter i sine tre første starter. Treåringen debuterte med andreplass bak talentet Bongo, galopperte deretter fra seg det som så ut som en seier i starten etter i Drammen i den siste svingen, og vant overbevisende fra dødens på Jarlsberg i den siste starten. Da koblet hesten grepet på ledende Makeitorbreakit (er med i samme løp i dag) 50 meter fra mål. Treårshoppa er kommet i trening hos Åsbjørn Tengsareid siden det løpet, men det spiller neppe noen rolle. Uten galopp er nok 6 Two To Tango vinneren av V5-2 og hesten blir min V5-banker på Bjerke.

Mer suksess for Østre?

Ole Johan Østre tok to seire på Sørlandets travpark søndag kveld og lørdag vant han med Stian Eilefsen-trente Freia Bonanza på Bjerke. I V5-4/DD-1 sender Eilefsen ut 7 Sandsjöns Igor til sin andre start etter noen måneders pause. Seksåringen holder V75-klasse på sitt beste og ble sittende bom fast over mål i et V76-løp på Bjerke i sin første start etter løpspausen. Går ned en klasse i dag og 7 Sandsjöns Igor er en bankerkandidat i V5-4. Jeg har dog en annen V5-banker, men bankerspiller 7 Sandsjöns Igor i DD-spillet.



Alle skal med

De åtte varmblodshoppene som stiller til start i V5-1, har en ting felles. Ingen av dem har vunnet løp i 2017. 86 starter har de gjort til sammen i år. Det er et meget jevnt felt og jeg tar med alle åtte på samtlige V5-forslag og gir et meget knepent vinnertips til 3 Victoria May.

Kan holder helt inn i dag

I V5-3 blir 9 Obrigada Brazz stor favoritt til tross for skuffende innsatser i de siste løpene. Jeg kjøper ikke det og lanserer tetfavoritten 7 Egon B.R. som mitt førstevalg. Er blitt strøket inn to spor, nå som både 1 Capri Sun og 6 Black Jack Rich er strøket og normalt skal det bli tet her. Vallaken har en tendens til å gi fire mot mål, men her kan det bli seier mot alt annet enn tøff motstand.

Fire hester gjør opp i finalen

Jeg synes fire hester skiller seg ut i V5-5 og setter den minst spilte av dem først på min rangering. 7 Sundby Søss var meget positiv toer i sin første start etter tre måneders pause på Klosterskogen sist og møter ikke avskrekkende motstand i dag. Nå er ikke Sundby Søss hoppa som rader opp seire, men her skal det være bra muligheter for årets andre viktoria sammen med formkusk Gunnar Austevoll.