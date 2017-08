Bjerkelunsj med Tengsareid

Åsbjørn Tengsareid og Neslands Faksen. Torsdag kommer de ut på Bjerke. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V65 Øvrevoll: Jackpotomgang med stort potensial på Øvrevoll

En helt strålende torsdag venter, og her er det litt av hvert å gripe tak i. Moroa er i gang kl.12.20, og det er V4 fra Skellefteå som er først ut. Deretter blir det lunsj på Bjerke, og her starter V5-spillet kl.13.40. Banen som vi tok kassen på i fjor, Klosterskogen, byr så på et herlig V65-spill kl.18.50. Høydepunktet denne torsdagen skjer på Øvrevoll, og her er det altså jackpot i V65-spillet.



V64-opptur på Jägersro 8. august

Vi kom ikke i mål på systemet vårt (manglet en utgang), men på den største flate bongen (fire andeler a Kr.500) ble det fullklaff. Her kunne man hente ut Kr.7 813,-. Det ble også en fin opptur for de som kjøpte seg en andel i våre V4-bonger på samme bane. Bongen på Kr.480 betalte ut Kr.1 997,-



V5-fest på Leangen 7. august!

Det ble en ordentlig V5-fest på Leangen denne mandagen, og undertegnedes minste bong på Kr.180 betalte ut Kr.2 464,-. Theodor (2-valg) + Rebekka (3-valg) ble begge servert som herlige førstevalg.



Samlebongfest på Bjerke 7. august!

Alt satt i lunsjen på Bjerke denne mandagen! Undertegnede serverte hele fire rene tipsenere i dagens V5-omgang, og Lobster's Sam (2-valg), Dats Soberano (3-valg), Victorio (banker), samt Tyri Loko (2-valg) stod alle første på ranken. Nettavisens minste bong på Kr.180 betalte ut Kr.789,-. DD-forslaget på fem rekker med banker på Tyri Loke gav en odds på 24,17,-.



Storskrellen Charlie Harmoni (6-valg) fikset opptur på Färjestad 5. august!

Tipsene satt knallbra denne kvelden, og i V4-spillet gjorde vi nesten rent bord. Undertegnedes mellomste forslag på Kr.432 satt nemlig som spikret, og det betalte ut fantastisk fine Kr.8 189,-. Charlie Harmoni (V4 steg fra Kr.68 til Kr.1 137) skrellet enormt, men vi hadde faktisk singel utgang på den...



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det ble flotte kroner for de som løste V76-rebusen på Bjerke onsdag, og utbetalingen stoppet på knappe 400 000,-. Når det gjelder dagens løp på Bjerke så gir nok ikke det like godt betalt, men det skal heller ikke mye til før utbetalingen skyter i været. Vi skal til lukene med følgende:



V5-1 : 4 LJ’s Dreamcatcher – Har fått tre løp i kroppen etter en lengre pause, og den er ordentlig pågang. Spurtet strålende sist, og den kom til mål med masse krefter igjen. Har en tilnærmet drømmeoppgave foran seg i innledningen, og skulle den komme seg foran er dette løpet over. MÅ BARE PRØVES NÅ!

V5-2 : 2 Opseth Sarvvis – Er nok ikke den beste hesten på ren kapasitet, men den er ordentlig pågang, og selv om den fikk syre tilslutt sist så var den fakta tapper i nederlaget. Burde være enda bedre nå, og på en kjapp bane går den en 31-tid. Prøves som en mulig skrell fra et perfekt spor.

V5-3 : 9 Trespasser – Ble i følge Trond Anderssen sårbeint sist, og det løpet kan man se litt bort fra. Gangen før var den klart positiv, og den var da hakk i hel på bra hester. Duger normalt veldig godt i et løp som dette om den bare viser litt av hva den kan, og fra et nydelig smygspor er i hvert fall vi på vakt. SKAL MED PÅ ALT!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V5-4 : 2 E. Street – Er MYE bedre enn raden, og den gikk et voldsomt løp etter en ganske grov galopp sist. Kommer den seg bare rundt banen uten noe tull på veien så skal mulighetene være knallgode, og for oss er det snakk om en veldig motivert favoritt.

V5-5 : 6 Neslands Faksen – Er i en helt egen klasse i finalen om den bare skikker seg. Den var bra i debuten for Wolden nest sist, mens det ble galopp fra start sist. At den skal ut på hjemmebanen Bjerke er normalt et klart pluss, den får gratis tet om det løser seg på startsiden, og siden skal dette være over. VI TROR HARDT!