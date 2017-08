Bjerkelunsj med Tengsareid

Gentile F. Boko og Åsbjørn Tengsareid blir blytunge favoritter i V5-1 på Bjerke mandag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

En eventyrlig flott trav- og galoppuke står foran oss og det er høydepunkter over en lav sko. Hele fem ganger er det V75, og kommende lørdag er det atter klart for Gulljackpot i V75-spillet her hjemme fra Sørøandets travpark. Kommende onsdag er det stor jackpot i V76-spillet på Bjerke med 1 037 698 kr. Onsdag er det ekstra V75 fra Jägersro med svenske Derbykvalifiseringer, det er ekstra V75 på Åby torsdag, er det er ekstra V75 fra Bergsåker fredag og kommende søndag er det ekstra V75 fra Charlottenlund med Dansk Derby. Og søndag er det også internasjonal V64 fra Øvrevoll med Norsk Galopp Derby på menyen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men før den tid skal vi gjennom en innholdsrik mandag som innledes med tidlig V5-lunsj på Bjerke (spillstopp kl 11.10). Deretter er det svensk V4-lunsj fra Dannero. Til kvelden byr Drammen travbane på en flott V65 her hjemme, mens Färjestad er vertskap for de svenske V64-løpene.

I denne artikkelen skal det heretter handle om V5-lunsjen på Bjerke, der det er bra klasse på løpene og der min V5-banker starter allerede i V5-1.

Storfavoritten innfrir?

Duoen Åsbjørn Tengsareid/Sigbjørn Kolnes innfridde ikke med megafavoritten 1 Goeie Gozer i V65-2 på Jarlsberg fredag, men hesten gjorde et bra løp den og ble toer. Mandag blir duoen minst like stor favoritt med 3 Gentile F. Boko i V5-1. Fireårsvallaken har vært overlegen i to strake seiersløp her til lands etter ankomsten fra utlandet og dagens oppgave ser meget overkommelig ut på forhånd. Hesten må nok galoppere seg bort for å tape, og normalt er det en sikker vinner. Min klare V5-banker på Bjerke i dag heter 3 Gentile F. Boko i V5-1.

Favoritten er motivert

I V5-2 blir formsterke 3 Aas Balder spillefavoritt og det er en riktig favoritt. Både 4 Lykkje Pål og 7 Spang Kongen har nok større kapasitet, men på sprint er det bra sjanse for at Aas Balder renner unna fra tet.

Mikkelborg med fine forutsetninger

1 Wakanda blir min favoritt i et et jevnt løp i V5-3. Mikkelborg-hoppa står endelig fint til igjen etter å ha stått vrient til i de to siste løpene. Fra førstespor blir det et gunstig løp i dag og da kan det bli seier igjen.

Får seieren sin nå?

I V5-4/DD-1 blir 4 Sebastian Mølgård for n'te gang hardt betrodd. Den åtteårige vallaken har faktisk vunnet ti løp i karrieren, men verken i 2016 eller i 2017 er det blitt seire. Jeg garderer ganske bredt i V5-spillet, men i en vrien DD-omgang gir jeg hesten en sjanse til og bankerspiller.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Dobbel Magnus i DD-løpene

Magnus Teien Gundersen er kusk bak 3 Sebastian Mølgård i V5-4/DD-1 og han er også kusk bak mitt objekt i V5-5/DD-2. 5 Sima's Starlight gjorde noen helsvette innsatser tidligere i år. Har kanskje ikke den samme toppformen nå, men møter ikke avskrekkende motstand i V5-5/DD-2 og blir min knepne favoritt.