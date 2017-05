Chaves i hetluften på Bro Park

Elione Chaves (her på seremoniplass på Øvrevoll med topphesten Our Last Summer i fjor) Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Det er Kristi Himmelfartsdag på torsdag, men innen hestesporten holder mans som kjent ikke hviledagen hellig. Det er høy aktivitet fra tidlig formiddag til sent på kveld og lunsjstevner både på Bergsåker og på Bro Park. Bro Park byr på både V5 og V4. mens Bergsåker byr på V4. Siden det er helligdag er også den svenske V64-omgangen kjørt frem tid og V64-spillet innledes allerede kl 15.10 på Jägersro travbane. Her hjemme er det V65 på Klosterskogen til kvelds og merk at det her er spillestopp kl 18.15.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Nettavisens galoppeksperter har vist strålende tipsform de siste ukene, med flotte V65-gevinster på Øvrevoll og også denne uken har det klaffet bra. Her er høydepunktene:



Strålende suksess på Øvrevoll torsdag 11. mai

Det ble full pott for absolutt alle tipsforslag til den store V65-jackpotomgangen på Øvrevoll torsdag. Det aller minste V65-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 162) satt klokkerent og betalte tilbake meget flotte 4 216 kroner. På Eksperten ble det da naturligvis treff på alle andelslagene som ble solgt og totalt ble det ca 120 000 kroner innspilt på Øvrevoll torsdag. Innsatsbeløp ca 45 000.

V65-systemfullklaff på Øvrevoll 17. mai!

Nettavisens galoppeksperter kom ikke helt i mål på de flate kupongforslagene i V65-omgangen på Øvrevoll på 17. mai. Disse fikk alle hhv tre og seks femmere (kr 187 per femmer). Men flere av systemene satt som de skulle og det var systemene som hadde banker på 4 Icecapada i V65-3 som også var hovedbankeren på onsdag! Systemet "BirgerV65Nasjonaldag3" (20 andeler a kr 200) betalte ut kr. 30 109 i ilkhet med systemet "BirgerV65Nasjonaldag6" (4 andeler a rr.1000) Begge disse systemene fikk to seksere pga en sen strykning. Systemet "BirgerV65Nasjonaldag1" (4 andeler a kr 1500) betalte ut kr 16 644.

Flott V4-klaff på Jägersro tirsdag 23. mai

Storskrellen 5 Stormy Ocean ble vrien å fange for våre galoppeksperter i V64-1 på Jägersro tirsdag kveld, men i V4-spillet ble det bra klaff. Det aller minste V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 192) det satt klokkerent og betalte tilbake pene 2 187 kroner.

Bra på Øvrevoll onsdag

Det ble bra treff på Øvrevoll onsdag og det mellomstore V4-forslaget med innl.pris kr 480 gikk inn og betaltet tilbake pene 1 106. I V5-spillet ble det solide 11 217 kr i utbetaling og her ble det klaff for systemspillet på Eksperten (fire andeler a kr 750). Red Heart innfridde som DD-banker og de som fulgte våre DD-forslag kunne glede seg over meget spenstige 36,54 i DD-odds.



OBS - Tidlig lunsj på Bro Park torsdag

Bro Park har familiedag på Bro Park torsdag. Første løp (V5-1) starter kl 12.30, og det avholdes kun fem løp. V5 utgjøres da selvsagt av de fem løpene, mens de fire siste løpene danner V4 og V4 innledes kl 12.56 . Vi satser på en duo som lås i V5-3/V4-2. 5 Black Redstart og 4 Chizalady har slått sine konkurrenter klart før, og vi tror de har god sjanse til å gjøre det igjen.

Objekt i V5-5/V4-4

Tre av løpene er velfylte, og det blir trolig en helt ok utbetaling i begge spilleformer. En spennende outsider er 4 New Happiness i V5-5 og V4-4. Trener bra og gikk et fint kval-løp. Er veldig lite spilt onsdag formiddag og får stå som en luring.