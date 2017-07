Det oser store kroner på Bro Park

Elione Chavez er aktuell på Bro Park mandag. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.



En særdeles hektisk mandag venter, og her er det mye å gripe tak i. Moroa starter på Bjerke med V5 kl.11.10. Deretter blir det lunsj fra Sverige kl.12.20, og det er Mantorp som står for lunsjløpene. Så blir det galopp på V4 + V5 fra Bro Park med start kl.18.25. Leangen står for dagens norske V65-omgang, og løpene i Trondheim starter som vanlig kl.18.50. Rättvik avrunder kl.19.25, og her blir det V64.



Nettavisens galoppeksperter har gjentatte ganger truffet meget bra med sine tips og vurderinger til galoppløp både her hjemme på Øvrevoll og i Sverige hittil i 2017. Her er noen av høydepunktene den siste tiden...

Øvrevoll torsdag 29. juni

Hovedbankeren 2 Ash Hill Towers innfridde meget lett i V65-2 og superobjektet 5 Oh My Rose vant V65-6/DD-2. Denne var langt nede på ranken når vi publiseret tipsene torsdag formiddag, men ble etterhvert et andrevalg. 6. valget og 4,9 prosenteren 11 Augustian i V65-5 var et tredjevalg på ranken.

Nytt herlig systemklaff

To systemer med fire andeler a kr 1500 satt som støpt og betalte ut meget pene kr 54 876 hver seg. Tre systemspill (tok stk fire andeler a kr 1000 og 20 andeler a kr 200) måtte "nøye" seg med 12 femmere og 9 864 kr hver seg.

Det mellomstore V65-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 960) fikk fire femmere (822 per stk) og betalte ut kr 3 288.

Supersuksess i DD-spillet

Mandag 19. juni var DD-oddsen 79,92 på Bro Park og det ble fest i DD-lukene. Med 5 Oh My Rose som herlig DD-banker og 11 Augustian som den andre DD-vinneren, ble det ny DD-fest på Øvrevoll i torsdag kveld. Her ble oddsen praktfulle 65,16. DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 200, betalte tilbake 3 258kr, mens DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 400 betalte tilbake storfine 6 516 kr.

Solid suksess i V4

Også i V4-spillet ble det suksess. Det mellomstore V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 960) satt klokkerent og betalte tilbake meget fine 5 074 kr.



Mandag 19. juni tok de for seg under V64-løpene på Bro Park:

4. valget 13 Captain America var deres herlige V64 og DD-banker. Systemspillet med fire andeler a kr 1 500 suste rett inn og betalte tilbake meget flotte 102 477 kr. I V4-spillet ble det klaff for det aller største V4-forslaget med innl.pris kr 1950. To andelslag med fire andeler a kr 500 kunne glede seg over solide 36 953 kr i utbetaling for fire rette. I DD-spillet ble det også fest. Her ble oddsen praktfulle 79,92. DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 200, betalte tilbake 3 996 kr, mens DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 400 betalte tilbake storfine 7 992 kr.

Birger og Morten byr på følgende til Bro Park:

Det ble en herlig V5-opptur på Klampenborg lørdag. Vårt MINSTE V5-forslag på Kr.192 satt som støpt, og betalte ut meget fine Kr.2 565,-.



Bro Park avholder en relativt ordinær løpsdag mandag kveld. V5 tror vi gir solid betalt med mange åpne og vriene løp. For å få med en del hester i de to siste avdelingene, må vi gå tynnere fra start enn vi ønsker.

I V5-3 har vi et friskt førstevalg i 8 Quicksteps Bloom. Kval-løpet var litt ekstra, der hun lekte med det øvrige feltet og havnet på god tid.

I V5-1 er 1 Typhoon Season aktuell. Kan få rygg bak 3 Who Knows og ta seg forbi på oppløpet.

V4 er interessant, og også her tror vi på penger. Det er ikke noe som likner en banker, så da blir det ofte fine penger. Riktignok er 11 Color Me Crazy i V4-2 den klart beste hesten, men han bærer også på mest vekt.

Vi ønsker spillerne lykke til.