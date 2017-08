Flott V5-lunsj på Bjerke

Morten A Pedersen og Magic In Mind. Mandag kommer de ut i lunsjen på Bjerke. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Vi har en knallspennende uke foran oss, og her finnes det en rekke høydepunkter. Onsdag venter en ekstra V75-omgang med storløpet Jubileumspokalen. Løpene går på Solvalla, og vi kommer selvfølgelig tilbake med fyldige tips. Lørdag er det Bergen som arrangerer den norske V75-omgangen, og her skal man blant annet kjøre NM for stallansatte.

Når det gjelder dagen i dag så sparkes den i gang kl.10.55 med V5-lunsj på Bjerke. Deretter blir det også lunsj fra Sverige, og på Färjestad begynner V4-lunsjen kl.12.20. Kurt Leirvåg er tilbake fra ferie, og han gleder seg stort til V65-omgangen på favorittbanen Leangen kl.18.50. Dagens desiderte høydepunkt skjer på galoppen, og på Jägersro kl.19.25 venter en heidundrende V64-jackpot med hele Kr.984 479 ekstra i sekserpotten.

Nesten superklaff i V75-spillet 13. august!

Nettavisens svenske samarbeidspartner, SNOKEN, leverte virkelig varene til V75-omgangen på Dannero denne søndagen. Med banker på Lollipop Girl (2-valg) + Nadal Broline (1-valg), samt at skrellene Tip Jar (7-valg)/Blås Undan (9-valg) var trygt på bongen, ble det spennende for bongene fra Kr.1 500 (fem andeler a Kr.300) til Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500/ti andeler a Kr.200). Disse bongene satt nemlig igjen med fire hester i finalen, men greide dessverre ikke å fange opp supersjokket Importedfrmdetroit (10-valg). Dog ble det en meget fin "trøstepremie" da bongene betalte ut fantastisk fine Kr.19 256 til Kr.19 764,-

Allerede kl.10.55 er det duket for lunsj på Bjerke, og det er en meget fin omgang vi har foran oss. De helt klinke bankerne finnes ikke, og det vil ikke overraske oss om det kan være duket for riktig fine kroner til de med riktig V5-rekke. Sjekk ut følgende:



V5-1 : 7 Magic In Mind – Er den beste hesten i dette løpet, og uten noe tull på veien så dreier det seg trolig om en klink vinner. Den feilet bort en meget god premie i Märtha-finalen sist (trolig topp tre), og hadde tidsmessig landet på en lav 14-tid uten galoppen. Morten Pedersen holder denne hesten SKYHØYT, og han tror fort at det kan være en av de bedre hestene i årgangen. Skal selvfølgelig duge godt i en vanlig lunsj, og det dreier seg om et soleklart førstevalg.

V5-2 : 3 Next Game – Har trengt noen blåsere i kroppen, og det er en type hest som vi bare tror vil bli bedre og bedre fremover. Fullførte fint til andre sist, og den tapte kun for meget gode Gluhwein. Møter ingen traver av et slikt kaliber her, og takler den bare bilstart på en riktig måte så skal mulighetene være gode. SPILLES!

V5-3 : 11 Jærvsø Troll – Her blir banditten 8 Tivo storfavoritt, men det kan ikke vi kjøpe. Hadde akkurat de samme stoppnykkene i debuten for Gøran Antonsen sist, og det er snakk om en utrolig spesiell traver. Vår ide tapte riktignok for Tivo sist, men den gjorde et flott løp, og den er på vei mot vinnerformen. Har bra kapasitet, og den burde være på foto i et løp som dette. Prøves mot den klare favoritten!

V5-4 : 3 Dream Builder – Er en traver vi liker godt, og den skal bli spennende å følge etter et lengre avbrekk. Er blitt kastrert i denne pausen, treningsrapportene på den er fine, og det er snakk om en traver som er betydelig bedre enn det grunnlaget den har på konto. Har bra skalle, og vi tror den vil levere varene direkte. Settes først i et ellers ganske jevnt løp.

V5-5 : 2 Allaway GT – Er veldig kapabel, og vi tror på en solid mulighet i finalen om den bare går feilfritt. Feilet tidlig sist, og den tapte enormt mye. Kom kolossalt sterkt tilbake i kulissene, den hadde krefter igjen, og vi gav den to klare pluss i kanten. Trenger ikke å bli veldig mye spilt på denne raden, men her skal man altså være på vakt!