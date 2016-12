Frekk V5-banker på Forus

Svein Ove Wassberg kjører vår V5-banker på Forus. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

V75 Momarken: Internasjonal V75-omgang på Momarken

V4 Gävle: V4-omgang med godbiter på menyen

Oddstips 1: Ny målfest på Anfield

Oddstips 2: Seiersmarsjen fortsetter for Derby

Oddstips 3: Knallodds på ny Islanders-opptur

Lotto: Milliondryss til 32 personer



Over Kr.300 000 innspilt til Bollnäs 23. desember!

Det ble en herlig lunsj for flere av våre kunder i lunsjen til Bollnäs! Undertegnedes store V65-forslag til Kr.1 792 betalte nemlig ut storfine Kr.90 073,-. På Eksperten ble det fullklaff for to slike flate bonger (fire andeler a Kr.500). Cast Bolt (litt over 20%) var dagens nøkkelhest, og den stod alene på samtlige bonger i V65-spillet. I V4-spillet suste undertegnedes minste V4-forslag inn, og det kostet ikke mer enn Kr.224 å levere. Dette betalte ut fantastisk fine Kr.14 390,-. På Eksperten fikk vi ni bonger med fire riktige, og prisen på disse bongene var fra Kr.500 (fire andeler a Kr.125 / fem andeler a Kr.101/10 andeler a Kr.50) til Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300).



Lerum med solide V65-systemer på Momarken 20. desember!

Det ble igjen servert BRA tips til en av våre store favorittbaner, Momarken, denne tirsdagen. Vi kom dog ikke helt i mål med de flate bongene, men på begge våre systemer via Eksperten ble det kling i kassen! Systemene kostet Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000), og de betalte ut Kr.64 641 per stk. Det var fine kroner å ta med seg like før jul!



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Har du ellers fått med deg følgende fra desember?



Lerum med stortreff i V75 på Forus 10. desember!

Det var ikke helt enkelt å være spiller på Forus denne lørdagen, og det ble bra med penger for de som kom tiV65l lukene! Et av våre system suste imidlertid inn (fem andeler a Kr.1 000), og det betalte ut enorme Kr.194 600,-. Vi gratulerer de fem som kjøpte seg en andel i det systemet.



Snoken med superklaff på V64 - Kr.2 000 ble til Kr.124 306!

Nettavisen samarbeider tett med SNOKEN når det gjelder Sverige, og hver dag kan du kjøpe deg inn i deres Eksperten-bonger. Til Gävle 8. desember serverte de knallsterke bonger, og det ble superklaff på de to største bongene (fire andeler a Kr.500). Disse betalte ut hele Kr.124 306 hver seg. Tok du rygg på Snoken?

Lerum med årets V4-tips! Kr.196 ble til Kr.11 289 i Boden 6. desember!

Det ble servert kruttsterke tips til Boden denne tirsdagen, og det er nok en dag vi vil huske litt ekstra godt. Samtlige forslag satt som de skulle, og vårt minste forslag med en innleveringspris på Kr.196 betalte ut fantastisk fine Kr.11 289,-. Mye av nøkkelen til denne utbetalingen var skrellen Gregor Mollyn (6,2%). Den ranket vi imidlertid først, og låste finalen på to hester.

Lerum med supertips på Åby 1. desember!

Under jackpotomgangen på Åby 1. desember satt tipsene knallbra! Tahays Blue Amber (2-valg), Chili Junior Pirat (3-valg), Sandsjöns Revenue (2-valg), og Balfour (2-valg) ble alle servert som tipsenere! Balfour var dagens solide banker, mens Sandsjöns Revenue var en alternativ banker. Nettavisens forslag på Kr.1 344 betalte ut Kr.17 551,-. På Eksperten ble det fullklaff for syv flate bonger (fem andeler a Kr.200/fire andeler a Kr.300/fire andeler a Kr.500). Disse betalte ut fra Kr.17 020 til Kr.18 513,-. Systemet (fire andeler a Kr.1 250) satt også som det skulle, og det betalte ut Kr.25 591,-.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Vi er godt i gang med en ny uke, og året går mot sin slutt. Ukens desiderte HØYDEPUNKT skjer på Nyttårsaften, og det er noe man ikke bør gå glipp av. Da er det nemlig duket for en voldsom jackpotomgang i V75-spillet, og hittil er jackpotten kommet opp i svimlende Kr.40 253 589! Tipsene våre til den V75-omgangen blir lagt ut fredag kveld.

I lunsjen til Forus kan vi by på følgende:

V5-1 : 10 Carl Lewis – Gjorde en bunnsolid sisterunde etter pause sist, og da skal man også huske på at den gikk med sko på beina. Til denne starten blir det skorykk, og kjører bare favorittene litt mot hverandre, ja, da trenger det ikke å være feil å komme bakfra med sparte krefter. PASSES!

V5-2 : 10 Egon Lobell – Er en hest vi liker, og det er snakk om en ordentlig tøffing. Var riktignok ikke på topp nest sist, men sist var den tilbake på sitt beste igjen. Tåler å bli brukt hele veien, og har den bare en normal dag så senker den fort denne gjengen. MOTIVERT FAVORITT!

V5-3 : 11 Whatawinner SS – Blir vår frekke V5-banker. Gikk meget sterkt mot MYE bedre hester enn dette etter galopp nest sist. Så justerte Ove Kenneth Karlsen balansen til løpet sist, og da fungerte den perfekt. Tengsareid var dog uheldig, og kjørte oppi vognen foran på siste bortre, og galoppen var ikke til å unngå. Kom imidlertid strålende tilbake i kulissene, og den hadde godt med krefter igjen over mål. Har nå gått to løp for den nye treneren, og her er alle gode ting tre? Møter på en billig gjeng, og uten noe tull på veien så må dette dreie seg om en STOR MULIGHET! ALL IN!

V5-4 : 14 Pøylefanten – Utvikler seg meget fint for tiden, og det ble en enkel seier to dager før jul nå sist. Virker til å ha mye inne i forhold til det grunnlaget den har på konto, den har også blitt mer stabil, og det er aldri feil i løp som dette. Runder til ny seier?

V5-5 : 8 Lady Frecel – Har hatt et fint år, og dette er ingen dårlig hoppe. Var ute mot en betydelig tøffere gjeng nå sist, og den gjorde et helt greit løp der. Gangen før fullførte den fint, og var hakk i hel på ganske bra hester. Har et riktig løp foran seg når det gjelder motstand nå, og den er god nok til å overraske!