Gaveløp for lunsjbankeren i Drammen

Selma Frecel (her med Eirik Høitomt i sulkyen) blir stor favoritt i V5-3 på Drammen travbane i dag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En heidundrende torsdag står for tur med doble jackpotter her hjemme i V65-spillet til kvelden. Torsdagen innledes med V4-trav fra Eskilstuna og deretter er det duket for en utfordrende V5-lunsj i Drammen. Til kvelden byr Klosterskogen på 230 435 kr ekstra i sekserpotten i en herlig V65-omgang. På Øvrevoll settes spillerne på nye prøver i en meget utfordrende V65-omgang og også der er det ekstra jackpotkroner å spille om. 90 759 kr ekstra ligger i sekserpotten på landets eneste galoppbane.

I denne artikkelen skal det heretter handle om V5-lunsjen på Drammen travbane. Den sportslige kvaliteten på løpene er laber, men spillemessig er det til gjengjeld meget utfordrende. En ganske fersk treårshoppe får tillit som min lunsjbanker i V5-3.

Gaveløp for V5-bankeren

1 Selma Frecel hadde ikke løsnet mange kronene før hun gikk et flott løp til tredje i sin siste start på Jarlsberg. Satt da i lederryggen underveis og avsluttet fint når luken kom helt oppunder mål. Torsdag har den Kjetil Helgestad-trente Raja Mirchi-hoppa trukket et perfekt førstespor bak bilen og motstanden er mildt sagt skral. Viste sist at hun kan åpne bak bilen og gjestekusk Lars Anvar Kolle er stødig sjåfør. Jeg tror på ledelse fra start til mål og bankerspiller 1 Selma Frecel i V5-3.

Perfekte forutsetninger

I V5-1 blir forholdsvis enkle 9 Marquis De Boti ganske klar favoritt ettersom vallaken var helt nede på 13.8 som toer i sin siste start. Men her er det bakspor og dette har ikke tidligere vært en hest som bare steger rundt et felt. Mitt klare objekt i dette løpet er 1 Bevis C.N. som har vist klar fremgang i sine to siste løp. Førstespor er sjanseartet, men ingen tvil om at denne fireårshoppa kan ta årets første seier i V5-1.

Hop/førstespor = seier?

V5-2 er et meget uoversiktlig løp med en drøss galopplystne kaldblodshester i lavt grunnlag. Min klare favoritt er også spillernes klare favoritt. 1 Egge Jarl fikk riktignok maks som tredje sist, men viste uansett fremgang. Utstyres med Vidar Hop denne torsdagen og han har en fantastisk evne til å holde hester i gang.

Adrian kan vinne begge DD-løpene

Unge og fremadstormende Adrian Solberg Akselsen har vunnet 23 løp hittil i år og mangler således bare en seier for å slå årsrekorden sin fra 2015. Det kan han faktisk gjøre allerede torsdag. Han er kusk bak begge mine DD-favoritter.

Klart billigere oppgave nå

I V5-4/DD-1 får Adrian igjen sjansen bak kapable 6 Linnstjernen. Han kusket også hesten i det siste løpet og ble sjette da. Det løpet ble vunnet av Tinn Jerker. Motstanden torsdag er mye enklere og det skal være bra sjanse for seier i V5-4/DD-1.

Skrotlag - men full vei er et minus

Travsport er en underlig grei. I V5-5/DD-2 blir 6 S.M.K. Shocking storfavoritt etter sin overraskende seier i Drammen i et V65-løp 31. juli. Det løpet var sprint og vallaken fikk et smørløp i lederryggen. S.M.K. Shocking er langtfra like begeistret for 2100 meter, men motstandsmessig kan det nesten ikke bli enklere. Jeg bankerspiller riktignok 6 S.M.K. Shocking i DD-spillet, men garderer ganske bredt i V5-spillet.

