Gevinstene renner inn på galoppen - ny opptur torsdag?

Per Anders Gråberg er aktuell på Jägersro torsdag. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Nettavisens galoppeksperter har hatt bra flyt med tipsene den siste tiden. Har du fått med deg følgende?



Lunsjfullklaff på Bro Park 4. oktober!

Våre eksperter på galoppen fortsetter å levere varene, og i onsdagens V4-lunsj ble det nok en fulltreffer. Nettavisens mellomste forslag med en innleveringspris på Kr.480 suste nemlig inn, og betalte ut godkjente Kr.2 263,-.



Topptreff i V4-spillet fra Gøteborg 1. oktober!

Den største flate V4-bongen på Eksperten (fire andeler a Kr.500), fikk 2x4 riktige (pga strykning) denne søndagen, og utbetalingen ble knallfine Kr.18 396,-.



Herlig V64-treff på Jägersro 28. september!

Våre eksperter serverte knallsterke tips til JACKPOTOMGANGEN på Jägersro denne kvelden, og det ble fullklaff for totalt tre V64-systemer som hadde banker på I Kirk. Systemene til Kr.1 000 per andel betalte ut Kr.32 525, mens systemene til Kr.1 500 per andel betalte ut Kr.34 511,-. I V4-spillet ble det også fullklaff, og her betalte bongen på Kr.480 ut Kr.2 247,-.

7. valg på to hester - V5-klaff Øvrevoll onsdag 27. september

Dessverre måtte våre galoppeksperter opp på det største V5-forslaget for å få fem rette under V5-løpene på Øvrevoll onsdag. 7 This Is Bajas var en overraskende vinner i V5-1 og denne kom først med på det største V5-forslaget. På kun to hester i V5-3 ble dog 7. valget 8 Black Million streket. 13 535 kr ble V5-utbetalingen og innleveringsprisen på det største forslaget var kr 1 920.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Systemklaff i V4 Øvrevoll torsdag 21. september

V4-utbetalingen på Øvrevoll torsdag stanset først på pene 12 274 kr. To stk systemspill (fire andeler a kr 750) gikk begge inn og fikk altså et pent overskudd.

Flott lunsjklaff onsdag 20. september

På Jägersro onsdag ble det flott klaff i V4-spillet. V4-forslaget her på Nettavisen med innl.pris på kr 420 satt klokkerent og betalte tilbake meget pene 2 803 kroner.

Glitrende V5-klaff på Bro Park tirsdag 12. september

Det var kun to bonger som fikk fem rette i V5-spillet på Bro Park forrige tirsdag. Den ene av disse var Nettavisens systemspill på Eksperten(fire andeler a kr 750). Formidable 62 044 kr var utbetalingen i V5-spillet.

Bra V4-gevinst på Bro Park tirsdag 12. september

Nettavisens V4-forslag med innleveringspris kr 960 satt klokkerent på Bro Park tirsdag kveld og betalte tilbake pene 3 770 kroner.

Birger og Morten byr på følgende til Jägersro:

Torsdagens omganger på Jägersro er meget interessant. Det er flere muligheter for hvor man kan gå litt ned, men det er det som alltid gjelder. Treffer man på den detaljen, kan det bli fine penger.

I V4 tror vi en duo i V4-2 er verdt å satse på. 2 Hills and Dales har to ganger vært på målfoto med lynraske I Kirk, en av banens beste sprintere. Han er nok ikke så rask fra start som 1 Only Bacan, men kanskje litt tøffere i finishen. 4 Puyol er også rask, men har normalt ikke riktig klassen til våre to håp.

V4-4 og V5-2 er et araberløp med 125 000 i førstepremie. Her skiller en trio seg litt ut. 6 Macallan, 9 Storm Troupour og 12 Jaldi Karo er normalt hodet høyere enn konkurrentene, men det er ikke alltid at araberne er helt til å stole på. At alle tre skal svikte, tviler vi imidlertid litt på.

Et mulig holdepunkt i V5 kan 1 IKC Kick Back i V5-3 være. Er i knallslag og leder trolig hver meter. Verst i mot tror vi 3 Guatona kan være. Bærer mye vekt, men var sterk i siste start.