Gråberg i hetluften på Øvrevoll

Danny K og Per Anders Gråberg er Nettavisens V5-banker på Øvrevoll torsdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En meget innholdsrik torsdag står for tur på trav- og galoppfronten. Det hele innledes med V4-trav fra Hagmyren, før Leangen overtar med lunsj-V5. Litt senere på ettermiddag er det igjen klart for ettermiddagsgalopp på Øvrevoll der det skal avvikles både V5 og V4. Til kvelden er det så duket for en flott V65-omgang på Klosterskogen, mens Østersund er vertskap for de svenske V64-løpene.

På Øvrevoll er igjen duket for ettermiddagsgalopp. Merk at V5 starter først med innleveringsfrist kl 16.25. V4-spillet som også omfatter de to siste V4-løpene, har innleveringsfrist kl 17.10.

Danny K vårt valg

I V5-2 gir vi tilliten helt og fullt til 10 Danny K. Han er en treåring som møter eldre hester, men på høsten er det snarere en fordel for ungdommen. Han gikk to enorme løp på sanden i fjor. Var målfotoslått i kriteriet på Jägersro fra spor 12, for deretter å utklasse en så god hest som Mikklus Makklus i siste start for året. I et sterkt felt med 250 000 til vinneren, slo han nevnte Mikklus M med syv lengder. I år var han tredje bak topphesten Spitzbergen på samme underlag og distanse. Vi synes motstanden er slik at Danny K bare bør vinne og bankerspiller i V5-2.

Mer fra Gråberg/Petersen i V5-1?

I V5-1 tror vi mye på 4 Kildare, og på de to minste V5-forslagene her på Nettavisen, bankerspiller vi også 2 Kildare i V5-1. Også denne trenes av Niels Petersen og ris av Per-Anders Gråberg i likhet med 10 Danny K i V5-2, så det kan bli en fin torsdag for duoen Petersen/Gråberg.

Gråberg/Petersen også i DD

Både V5 og V4 er smålure. En spennende utgang i V5-5/V4-3/DD-2 kan 5 Sandbank Doom være. Ble sjenert sist, hadde ellers vært enda nærmere vinneren.

Har hatt problemer gjennom karrieren, men det ser ut til å lysne. Også 5 Sandbank Doom trenes av Niels Petersen og ris av Per Anders Gråberg og vi setter bankertipset i DD-spillet på denne.

