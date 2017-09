Hamre har lunsjbankeren

Ulla Del Ronco og Frode Hamre blir klare favoritter i V5-1 på Bjerke mandag. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En glitrende uke står foran oss med den store klasseløpshelgen som det soleklare høydepunktet. V75 på Bjerke både lørdag og søndag og det skal kjøres både Kriterium og Derby både for kaldblodshestene og varmblodshestene og selvfølgelig også for hoppene. I tillegg er det stor jackpotomgang i V76-spillet på Bjerke førstkommende onsdag, der drøye 1,3 mill venter ekstra i sjuerpotten.

Før den tid skal vi blant annet gjennom en hektisk mandag som innledes med V5-lunsj på Bjerke allerede kl 11.10. Deretter blir det V4-lunsj fra Bolllnäs. Til kvelden er det så endelig V65-mandag igjen på Leangen her hjemme, mens Mantorp tar seg av de svenske V64-løpene.

I denne artikkelen skal det handle om Bjerkes "franske lunsj" med start altså allerede kl 11.10. Jeg går på bankeren direkte i V5-1.

Overlegen på kapasitet

Det handler om 3 Ulla Del Ronco og Frode Hamre. Det er slett ikke hver mandag Frode Hamre tar turen til Bjerke og denne mandagen er det kun Ulla Del Ronco han har med fra sin stall. En viss galopprisiko er det nok for denne, men på kapasitet er det uten tvil den beste hesten og trolig er også 3 Ulla Del Ronco god nok til å vinne dette løpet fra dødens. Jeg innleder V5-lunsjen med bankerspill på 3 Ulla Del Ronco i V5-1.

Overspilt storfavoritt?

Slitesterke 7 Remee La Marc blir trolig lunsjens aller største favoritt i V5-2, men niåringen er nok ikke på det nivået han var på lengre. Nå trenger aldeles ikke Søvik-traveren å være på det nivået heller for å ta hjem seieren i V5-2. Blir garantert fyrt av fra start av Vidar Hop og har helt klart en god vinnersjanse i dette løpet. Men jeg spekulerer og garderer ganske bredt.

Svensk luring med Kai

Treårige 7 Kasper T.T. gjorde et flott seiersløp sammen med sin trener Morten A. Pedersen på Bjerke 14. august og viste at det er en hest som tåler å gjøre grovjobben selv. Men møter noen gode konkurrenter i dette løpet, og 1 Keinstein Viking var meget god toer for Kai Johansen i sin siste start. Fireårshoppa som trenes av Stellan Lundquist på Färjestad har et flott startspor og kan helt klart blande seg inn i seierskampen i V5-3.

Sagholen med draget

Odd Arne Sagholen har allerede passert sitt seiersantall for fjoråret med bortimot fire måneder igjen av 2017. Fredag vant han med Spang Express i V65 på Biri og her i V5-4/DD-1, kusket han min favoritt 1 Bertoni. Vallaken avsluttet flott til tredje i et lunsjløp i Drammen i den siste starten og står ypperlig til spormessig i V5-4.

Taper ikke feilfritt?

13 hester til start i V5-finalen, og mange brukbare hester. Men på kapasitet er det ingen tvil om at 8 Above From De Hess er beste hesten. Kanongod vinner fra dødens på storfavoritten Prince Tanic i Drammen sist og var helt overlegen i mål i et V76-løp tredje sist (men ble da disket fra seieren pga sjenering). 8 Above From De Hess blir min DD-banker, men i V5-spillet stør jeg på med noen garderinger.

