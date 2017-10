Helfrekke objekter til lunsj på Bjerke

Kringeland Enok og kusk Johan Kringeland Eriksen. Mandag kommer de ut på Bjerke. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Bjerke er først ut denne mandagen, og her skal man være OBS på at V5-lunsjen er i gang såpass tidlig som kl.11.10. Deretter er Visby klar med sin V4-lunsj kl.12.20. Leangen står for den norske V65-omgangen denne kvelden, og løpene fra Trondheim begynner kl.18.50. Det klare høydepunktet skjer på Färjestad hvor det er en saftig JACKPOT i V64-spillet. Hele Kr.1 008 838 ligger ekstra i dagens sekserpott, og løpene på Färjestad starter kl.19.25.

Foreløpig spiller vi kun sammen med Sverige i disse tidlige lunsjene om mandagen. Vi vet imidlertid at Frankrike etterhvert skal spille inn i disse mandagspottene på Bjerke, og da vil man få se en VOLDSOM omsetningsøkning. Når det gjelder dagens V5-omgang er den ikke spesielt lettløst, og vi jakter storcashen med flere helfrekke objekter. Gå ikke glipp av følgende:



V5-1 : 6 Kringeland Enok – Er lynrask, og distansen på mandag burde passe midt i blinken. Vi hadde feeling for denne i Bergen sist, og i forsøket så dreide det seg om tet og slutt. Er veldig kjapp i vei, og her klemmer nok Johan Kringeland Eriksen til direkte. Har en solid rekordforbedring i kroppen sin, og den er veldig aktuell om den bare unngår dødens. SKAL MED PÅ ALT!

V5-2 : 8 Kasper TT – Er en traver som Morten Pedersen tror på, men de to siste gangene har det blitt DG. Rapporteres nå å trene veldig fint, og feilfritt duger den alle dager i uken mot en motstand som dette. Tåler dessuten å bli brukt underveis i løpene, og feilfritt skal mulighetene være fine. SE OPP!

V5-3 : 1 Black Symphonic – Har fått seg noen løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den er skikkelig pågang. Spurtet bra i kulissene sist, og da møtte den betydelig tøffere motstand enn hva den møter nå. Nå blir den dessuten kuskeplusset med Høitomt, og fra et nydelig spor er i hvertfall vi på vakt. KAN SKRELLE!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V5-4 : 1 Beenthere Donethat – Er bra, men står med en dårlig rad, og den trenger derfor ikke å bli tatt helt på alvor. Varslet dog toppform sist, og da likte vi den godt. Spurtet sterkt nedover oppløpet, tapte ikke med så mye, og den fikk et klart pluss i boken. Er kjapp i vei, og på sitt beste duger den. PASSES!

V5-5 : 15 Max Millan – Er etter Hotblooded Queen, og med tanke på at den var litt sen så er vi inne på at Max Millan fortsatt kan utvikle seg i en alder av 5-år. Debuterer for Morten Pedersen mandag, rapportene på den er fine, og motstanden er den rette. Prøves direkte, neste gang kan det nemlig være for sent…