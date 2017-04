Herman har lunsjbankeren på Bjerke

Venezia og Herman Tvedt blir hardt betrodd i V5-1 på Bjerke tirsdag. Foto: Morten Skifjeld: Hesteguiden.com

Vi er inne i en fantastisk påskeuke og høydepunktene står i kø innen travsporten. Det er naturligvis Klosterskogens store V75-omgang førstkommende lørdag, som er den aller største sportslige og spillemessige godbiten. Men det er også stor jackpotomgang i V76 på Bjerke onsdag med 1 080 076 kr ekstra i sekserpotten. Langfredag er det stor V75-omgang på Färjestad og 1. påskedag har Sverige sin ordinære V75-omgang på Romme med skyhøy omsetning.

Tirsdagen er meget hektisk og innledes med V4-trav fra Rättvik i Dalarna. Deretter overtar Bjerke med en flott V5-lunsj. Til kvelden er det så duket for en spennende jackpotomgang i V65 på Forus med 431 467 kr ekstra i sekserpotten og V64-omgang fra Axevalla.

Herman bør vinne dette

På Bjerke lanserer jeg min lunsjbanker allerede i V5-1. Det er et varmblodsløp og utskrevet som et datoløp med maks 500 startpoeng. Jeg er normalt svært sjelden tilhenger av å lansere bankere fra bakspor, men her gjør jeg et unntak. 10 Venezia er på sitt beste en hest som hører hjemme i V75/V76-løp og Herman Tvedts flotte danskfødte hoppe, har en meget overkommelig oppgave i dette løpet. Gjorde et klart godkjent løp første gang ut etter noen måneders pause på Biri sist søndag og har garantert gått fram med det løpet i kroppen. Er 10 Venezia på det rette humøret tirsdag, bør hun vinne et slikt løp. Jeg tror på seier og bankerspiller Herman Tvedt og 10 Venezia i V5-1.

Overlegen på kapasitet - frekk DD-banker

Også V5-4/DD-1 er et såkalt datoløp med begrensning på maks 500 startpoeng. Det er et åpent løp, men jeg er ikke det minste i tvil om at 4 Enjoy My Hooves er best på kapasitet. Det har vært mye galopper for den Per Gottling-trente hoppa i det siste. Skulle hun skikke seg tirsdag, så er det en meget sannsynlig vinner. Jeg garderer bredt i V5-spillet i dette løpet, men i DD-spillet setter jeg et frekt bankerspill på 4 Enjoy My Hooves.



Er det nok å være On Fire?

Fire hopper skiller seg noe ut i V5-2, og selv om 1 I'M On Fire neppe er best på kapasitet, er hun uten tvil det spennende draget i dette løpet. 21 starter har foreløpig ikke gitt noen seire for denne dama, men formen er helt på topp. Spor en bak bilen og Dag-Sveinung Dalen i sulkyen betyr at hoppa er i de beste hender og hun kan sprekke nullen i V5-2.

Ikke ueffen feilfritt

I V5-3 blir årsdebuterende 12 Hilton Molander med rette spillefavoritt, men tolvtespor er nå engang tolvtespor og Schem-traveren traver ikke feilfritt hver gang. Det gjør definitivt heller ikke Morten Langli-eide 4 Spydomann Ø.K., men på kapasitet er han i nærheten av Hilton Molander. Tirsdag setter trener Erik Killingmo seg selv opp på den meget kapable fireåringen og skulle denne for en sjelden gangs skyld finne på å trave feilfritt, er han garantert med i seierskampen i dette løpet.

Tetkampen avgjør V5-5?

Både 1 Ônas Julius, 3 Phantom K.D. og 5 Ny Komet er tetkandidater i V5-5, og det er ikke gitt hvem som når dit. Men er 5 Ny Komet på hugget slik han kan være på sitt aller beste, tror jeg det er bra tetsjanse. NY Komet vant seks løp i fjor, og flere av dem i Norge. Han blir min knepne favoritt i V5-5.