Høitomt med beste lunsjbankeren

Obrigado Brazz og Eirik Høitomt blir stor favoritt i V5-5 på Drammen travbane torsdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Vi nærmer oss den store klasseløpshelgen med stormskritt. Det er V75 på Bjerke både lørdag og søndag og det skal kjøres både Kriterium og Derby både for kaldblodshestene og varmblodshestene og selvfølgelig også for hoppene. Søndagen er det i tillegg internasjonal V75.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Men før den skal vi blant annet gjennom en meget innholdsrik torsdag. Den innledes med V4-lunsj fra Åmål, før Drammen travbane overtar med V5-lunsj. Til kvelden er det to norske baner som byr på V65. På Bergen travpark er det en fin omgang som venter og på Øvrevoll er det en sedvanlig meget spennende V65-omgang som venter.

I denne artikkelen skal det heretter handle om torsdagens V5-lunsj i Drammen og som vanlig når det er lunsjløp i Drammen, blir spillerne satt på prøve. Jeg setter mitt bankerspill i V5-5 og landets mestvinnende kusk styrer den.

Overlegen kapasitet

Det handler om 5 Obrigado Brazz som fortsatt står uten seier på fire starter i regi Eirik-Marius Høitomt, etter å ha radet opp med gode prestasjoner i regi Jens kristian Brenne tidligere i år. Har gjort anstendige løp på slutten og møter svært overkommelig motstand i V5-5/DD-2. Trener Marius Høitomt varsler om endringer i treningen i det siste og normalt skal 5 Obrigado Brazz legge dette svake feltet på rygg. Jeg bankerspiller 5 Obrigado Brazz i både V5-spillet og i DD-spillet.

Ikke snakk om saken feilfritt?

I V5-1 er jeg helt sikker på at 5 Gentle Design er den beste hesten, men da må hoppe skikke seg og holde seg unna de gjentatte galoppene. Gjør hun det, spør hun trolig ingen om seieren i V5-1.

Høitomt også i V5-2

Laber klasse er det definitivt i V5-2 med et par hederlige unntak. Treårshoppa 2 Two For Tango tapte for en bra hest i sin debut på Jarlsberg 27. august, men ga et fint inntrykk. Debuterer bak startbilen torsdag og må ha en bra vinnersjanse i dette løpet, der 1 Luckpenny Classic og 4 Cyrus på forhånd ser ut som de klare motbudene.

Hop leder hele veien?

Flere vinnerkandidater er det helt klart i V5-3 som er et kaldblodsløp i lavt grunnlag. De fleste vinnerkandidatene står på 20 meter tillegg, men min favoritt står på strek. 1 Bare Christina har gjort to fine løp hittil, og er veldig sannsynlig tethest her. Bare Christina er under utvikling og kan lede dette løpet fra start til mål sammen med Vidar Hop.

Gunnar med frekk vinner?

Også V5-4/DD-1 krever sine garderinger. En feilfri 9 Tyri Troll må ha en spennende oppgave foran seg i dette løpet. Vallaken presterer litt ujevnt, men maksnivået er bra. Får Gunnar Austevoll denne feilfritt rundt, skal han kunne være med i seierskampen her med 9 Tyri Troll.