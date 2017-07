Kveldsunderholdning i Bodø

Acers Poppey og Veronika Bugge. Lørdag kommer de ut i Bodø. Foto: HM.Auran/hesteguiden.com

Vi sparker i gang en ny mnd denne lørdagen, og hvilken lørdag vi har i vente! Drammen klinker nemlig til med en helt strålende V75-omgang, og det venter altså 13 millioner til en alenevinner! Løpene i Drammen begynner som vanlig kl.15.00. Bodø sikrer oss litt kveldsunderholdning med et TOPP V5-SPILL! V5-1 i Bodø begynner kl.19.10.

Ny suksess på galoppen! Denne gangen på Øvrevoll 29. juni!

To systemer med fire andeler a kr 1500 satt som støpt og betalte ut meget pene kr 54 876 hver seg. Tre systemspill (to stk fire andeler a kr 1000 og 20 andeler a kr 200) måtte "nøye" seg med 12 femmere og kr 9 864 hver seg. Det mellomstore V65-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 960) fikk fire femmere (822 per stk) og betalte ut kr 3 288.

Supersuksess i DD-spillet

Her ble oddsen praktfulle 65,16. DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 200, betalte tilbake kr 3 258, mens DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 400 betalte tilbake storfine kr 6 516.

Solid suksess i V4

Også i V4-spillet ble det suksess. Det mellomstore V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 960) satt klokkerent og betalte tilbake meget fine kr 5 074.

Kl.19.10 er det Bodø sin tur denne lørdagen, og her venter en interessant V5-omgang. Vi spiller uten banker på de litt større bongene, og her skal vi prøve å felle dagens største favoritter! Sjekk ut følgende:



V5-1 : 5 Eidshaugdjerven – Har vært ute mot tøffere hester enn dette på slutten, og den kommer til Bodø med flott form i kroppen sin. Var bunnsolid i nederlaget sist, og det er i det hele tatt en traver som tåler å bli brukt litt underveis. Her har den en veldig riktig oppgave foran seg, og det er snakk om en soleklart motivert tipsener.

V5-2 : 3 Camilio – Gjør nesten ikke annet enn å vinne når den kommer til start, og det er en veldig bra hest i grunnlaget. Vant sprettlett sist den var i Bodø, og med tilsvarende takter her, ja, da venter det normalt en ny seier. 5 TM Black Widow – Er dog en hest vi ikke vil ryke på. Er nemlig veldig grunnkapabel, og nå virker formen å være veldig pågang. Har vært meget positiv de to siste gangene, og den har skrellform i kroppen. OBS!

V5-3 : 5 Vertigo Kongen – Ble det feil for sist, og da møtte den også bedre hester enn dette. Nå er det tilbake til den motstanden som den takler, den får opp Jomar Blekkan, og den skal normalt duge veldig godt i et løp som dette. MÅ MED PÅ ALT! 3 Mo Stjerna – Gikk enormt etter galopp nest sist, mens den feilet i tet på siste bortre sist. Er best på sprint, men med lavt tempo kan den overraske.

V5-4 : 2 Engas Rimfaksa – Har funnet superformen nå, og da er vel det også på tide med en seier? Den satt bom fast som vinner nest sist, mens den nå sist spurtet ordentlig bra. Distansen takler den bedre enn de fleste, og den har hevdet seg i stayerløp tidligere. Må bare prøves nå!

V5-5 : 1 Acers Poppey – Er egentlig en veldig undervurdert traver som den store sal sjeldent tar på alvor. Fakta er at den sjeldent gjør dårlige løp når den bare har funnet formen, og det har den nå. Spurtet bra på Bjerke sist, og den kom til mål med krefter igjen. Her er det kun for Veronika Bugge å kjøre på klokken, og greier hun det på et OK sett, ja, da tror vi denne vinner. Dagens beste objekt!