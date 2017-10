Lunsj med Hamre

Black Jack Rich og Frode Hamre er favoritter i V5-5 på Bjerke mandag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En ny flott trav- og galoppuke står foran oss med lørdagens V75-omgang på Leangen som ukens klare høydepunkt både sportslig og spillemessig. Spillemessig interessant er det også på Bjerke førstkommende onsdag, da skal Bonuspotten på 835 589 kr fordeles på alle med sju rette.

Mandagen er også meget innholdsrik og som vanlig er det lunsjtrav både i Norge og Sverige. Bjerke byr på sin sedvanlige tidlige V5-lunsj med spillestopp allerede kl 11.10, deretter overtar Rättvik med V4. Til kvelden er det så V65 fra Drammen her hjemme, mens Halmstad er vertskap for den svenske V64-omgangen.

Bra V5-klaff på Leangen lørdag kveld

Det ble bra V5-klaff for undertegnede på Leangen lørdag kveld. Lite spilte 3 Daddy's Angel (6. valg i spillet i V5-2) var markert på kun fire hester. Mitt V5-forslag på Nettavisen med innl.pris kr 480 satt klokkerent og betalte tilbake pene 4 065 kroner.



I denne artikkelen skal det heretter handle om V5-lunsjen på Bjerke som både sportslig og spillemessig er bra. Jeg finner min V5-banker i den siste avdelingen.

Får sin fortjente seier nå?

Det handler om Frode Hamre-trente 4 Black Jack Rich. Fireåringen har gjort en rekke fine løp dette året, men kun vunnet en gang på tretten starter. Måtte strekke våpen for en meget opplagt J.C. Royale og stallkompis Cantab Genius i sitt siste løp, et V76-løp på Bjerke. Enklere imot i kveld og god tetsjanse fra spor fire bak bilen. Møter noen gode konkurrenter, men skal ha en flott vinnersjanse og jeg velger meg 4 Black Jack Rich som min V5-banker i V5-5 og bankerspiller også hesten i DD-veddemålet.

Pedersen med de beste kortene?

V5-1 er ikke et løp som holder allverdens standard, og jeg spiller fem av åtte startende på samtlige V5-forslag. Først på rangeringen setter jeg Morten Almeland Pedersen og 1 Ganador. Hesten har levert to fine løp i sin karriere og har vunnet sportrekningen i dag. Mot svært overkommelig motstand, kan karrierens første seier være et faktum.

Gaveløp - men?

Pengemessig har 11 H.M. You Can Choose et gaveløp foran seg i V5-2, men det er lenge siden det har sprudlet over den Geir Nordbotten-trente hoppa nå. Med 256 000 kroner på konto, møter hun hester med langt lavere grunnlag i dag. Bakspor trekker også ned. Favoritt skal hun selvsagt være, men jeg tar med noen garderinger.

Mikkelborg med beste hesten?

Det er flott klasse på V5-lunsjens eneste kaldblodsløp i V5-3, men jeg innbiller meg at Olav Mikkelborg sitter på den beste hesten i 6 Gomnes Hans T. Kun en seier er det blitt på denne kapable femåringen i karrieren, men hesten avsluttet strålende til andre sist, og får sin andre seier når som helst.

Prøves foran igjen nå

I V5-4/DD-1 blir 7 Fox Dragon ganske klar spillefavoritt. Kolnes-traveren imponerte i norgesdebuten etter tidlig tet, men galopperte seg bort i et V76-løp på onsdag. Kan helt klart vinne igjen, men jeg setter likevel nestfavoritten 6 Enjoythefuture S.C. først på min rangering. Vallaken vant helenkelt fra tet nest sist, mens Malmin overraskende nok valgte å spille teten sist og ble sittende stengt i det lengste. Gjestekusk Vidar Hop er neppe like "gavmild" og vil nok teste foran i dag, dersom han kommer dit. Da skal det være bra vinnersjanse i V5-4/DD-1.