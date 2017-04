Mikkel må fikse lunsjen

Victory Lap og Olav Mikkelborg blir hardt betrodd i V5-1 på Bjerke mandag. Foto: Morten Skifjeld_Hesteguiden.com

En gedigen trav- og galoppuke står foran oss. Onsdag er det voldsom pott å spille om i V76-spillet på Bjerke. Det ble ingen utbetaling for 6 rette i V76 på Bjerke sist onsdag. Sammen med bonuspotten overføres dermed meget solide 2 073 334 kr som jackpot til sjuerpotten. Og som ikke det er nok så er det nordisk V75 på Åby førstkommende lørdag med Olympiatravet som rosinen i pølsen. Og siden ingen klarte sju rette i V75 på Bjerke lørdag overføres 7 395 928 kr som jackpot til syverpotten i V75 på Åby lørdag.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Jackpot er det også mandag. Det ble lettløst i V64-spillet på Umåker fredag og dermed venter det 1 072 370 SEK ekstra i sekserpotten i V64-omgangen på Färjestad mandag kveld. Men allerede kl 11.10 er det klart for V5-lunsj på Bjerke, mens Halmstad byr på V4-lunsj fra Sverige kl 12.20. Leangen er ellers norsk V65-bane mandag og der oppe er det ti løp. Det betyr ekstra V4-omgang og ellers er det både V65 og V5 i Trondheim.

Må ta sjansebanker

Det er vrient å finne banker i V5-lunsjen på Bjerke mandag, og da må jeg sjanse litt. I V5-1 skal 6 Victory Lap ha en bra vinnersjanse dersom han presterer som nest sist, da han gikk i nærkamp med storfavoritten Remee La Marc mot mål. Mikkelborg-traveren forsvant direkte fra start i sin siste start, men følelsen er at Victory Lap er en av få hester som tåler å bli brukt litt i et felt med slitne elitehester i V5-1. Jeg må ha en banker og trår til på 6 Victory Lap i V5-1.

Håkon Johannes med helfrekk DD-banker

Onsdag innfridde nestfavoritten Elegant som min DD-banker på Bjerke og lørdag innfridde Emir La Brousse som min DD-banker på Bjerke. Mandag hever jeg listen ytterligere og knaller til med 2 Bolette Tinghøj og Håkon Johannes Nordland som min DD-banker. Det er ikke hver dag denne fireårshoppa til friskusen Håkon Johannes Nordland presterer som best. Men hun vant til 46 ganger pengene på Jarlsberg 3. februar i år, hun var solid toer bak flinke Dreamy Queen på Bjerke fjerde sist, og hun reparerte en tidlig galopp strålende sist til fjerde i tøffere omgivelser enn det hun støter på i V5-5/DD-2 mandag. Startsporet er i tillegg ypperlig og jeg klemmer til med DD-banker på 2 Bolette Tinghøj i DD-2.

Radet opp i høst - glemt nå

Ni hester opp bak startbilen i V5-2, men lettløst er det ikke. Løpet er utskrevet som en såkalt sportrapp, det innebære at hesten får spor etter grunnlag. Høyest grunnlag har 9 Jobama. Vallaken radet opp med fire strake seire i fjor høst, men har ikke klart å konservere den formen. Motstandsmessig møter uansett åtteåringen helt riktig motstand i V5-2 og han er tidlig på mine bonger.

Ikke vunnet på 46 starter

V5-3 holder ikke noen videre klasse og opp fra dypet henter jeg 4 Athena D. og Pål Gøran Roland. Kusken har fortsatt tilgode å vinne løp og må kuske mer taktisk enn han gjorde med Athena D. sist på Momarken. Da ble han ivrig og styrte altfor tidlig ut fra lederryggen til ledende og vinneren Lucky Luke. Men hoppa er slett ikke verst, og har et bra startspor i dette løpet. I et krysskrevende løp synes jeg denne skal vies litt oppmerksomhet.

Vinner om aksjonen stemmer

5 Air Speed er den trolige tethesten i V5-4/DD-1 og dersom femåringen som trenes av Sigbjørn Kolnes får aksjonen til å stemme hele veien, må det være snakk om en bra vinnersjanse. Motstanden skremmer definitivt ikke og hesten blir min favoritt i V5-4/DD-1.