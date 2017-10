Nye utfordringer i Drammen

Marius Høitomt og Candycatcher. Torsdag kjører Eirik Høitomt. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Trøstegevinst på Forus 3. oktober!

Undertegnedes V65-systemer (fire andeler a Kr.1 000) satt igjen med banker på Diamond Yankee, men da den ikke rakk frem ble det bare fem riktige på disse systemene. Dog ble det en meget godt betalt femmer, og man kunne trossalt hente med seg Kr.13 524,-. Godbiten i omgangen, Emblan (3-valg), fanget undertegnede opp, og serverte følgende info:

V65-3 : 11 Møller Viktoria – Falt helt sammen tilslutt sist, og det er klart at det gjør oss usikker. Henger den bare i sammen så vinner den, men etter å ha sett den både sist, og også nest sist så er vi fakta litt usikker. 1 Emblan – Er det opplagte spillet, og den hesten man bare må jakte om favoritten rører det til for seg. Emblan er nemlig bedre enn raden, og nest sist gikk den feks sterkt i kulissene. Da hadde vi vel 29/1000m på den etter en dårlig start. Sist gikk den sterkt etter galopp, og den virker å være i toppform! Svein Ove Wassberg opp er et gedigent pluss, og vi må naturligvis varsle skarpt!

Fullklaff i V64-spillet på Jägersro 3. oktober!

Undertegnedes store V64-bong på Kr.1 200 satt som spikret denne tirsdagen. Utbetalingen ble brukbare Kr.3 499,-.

Kvaliteten på løpene i Drammen er som vanlig dårlig, og det betyr igjen at det er utfordrende å være V5-spiller i lunsjen denne torsdagen. Vi har jobbet frem flere høyinteressante bud, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V5-1 : 3 Idlilly – Steinseth melder om stor tro på sin egen springer i innledningsløpet, og han tror rett og slett at det dreier seg om en vinner. Var klart bra etter pause sist, og den varslet vinnerform da. Her skremmer ikke motstanden, og den er naturligvis tidlig aktuell. 4 Land Maria – Vant løp i november i fjor, og den fant faktisk litt form på denne tiden da. Har fått to løp i kroppen etter pause, og sist feilet den i angrep. Trenger ikke å være helt borte på en god dag, og som lite spilt er den spennende.

V5-2 : 3 Super Orlando – Er feltes beste hest, og den skal bli spennende å følge i regi Jens Kristian Brenne. Er nybehandlet, og den har trent fint den siste tiden. Glem ikke at den tidligere har vært hakk i hel på en såpass god hest som Xante, og den har et for lavt grunnlag på konto. Kan ikke få en billigere oppgave enn hva venter på torsdag, og det er NÅ den skal spilles. OBS!

V5-3 : 7 Candycatcher – Flyr til tet, og siden er dette løpet over? Candycatcher er ustartet, men kommer ut fra Stall Høitomt, og det er fine rapporter på den direkte. Skal kunne en 18-tid, og feilfritt er dette hesten å slå. Skal stå først på ranken, men vi tør ikke å banke den før vi får sett den sammen med hester i løpssammenheng.

V5-4 : 2 You To Luscious – Har et gaveløp foran seg her, og vi tror MYE på seier. Magnus Jakobsson sender altså denne til Norge i en lunsj etter over tre mnd pause, og det nekter vi å tro at han gjør uten ambisjoner. Er veldig kjapp i vei, og fra tet kan ikke vi gjøre annet enn å tro MYE på seier. Vinner dette om den er der den skal være etter pausen!

V5-5 : 3 Trø Kato – Har skuffet lenge nå, men endelig virker formen å være på riktig vei, og da er i hvertfall vi på vakt mot en SVÆRT BILLIG GJENG i finalen. Spurtet bra nedover oppløpet i kulissene sist, og da viste den 26,8 s 700m. Gangen før gikk den bra mellom galoppene, og det er i det hele tatt snakk om en hest som har løftet seg den siste tiden. PASSES FRA ET NYDELIG SPOR!