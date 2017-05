Pelle og Gunnar fikser V5-lunsjen

Frøyu Pelle og Gunnar Austevoll under oppvarming før løpet på Bjerke i den siste starten. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En strålende torsdag står foran oss og for første gang i år, er det nok galoppen som frister mest spillmessig. Sist torsdag var det dags for årets første V65-omgang på Øvrevoll, og som i 2016 ble det en uløselig omgang for spillerne. Dermed er det jackpotomgang med 286 266 kr ekstra i sekserpotten. Torsdagen ellers byr på V4-lunsj fra Hagmyren og V5-lunsj i Drammen. På Bergen travpark er det i likhet med på Øvrevoll V65-omgang til kvelden.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Frøyu og Frøyu i lunsjen?

To hester med fornavn Frøyu blir store favoritter i sine respektive løp under Drammens lunsj-V5-torsdag. Både 5 Frøyu Pelle i V5-2 og 6 Frøyu Petter i V5-4 blir store favoritter i sine løp. All den tid førstnevnte er litt mer stabil velger jeg denne som min V5-banker.

Kun galopp imot?

På forhånd ser det ut som 5 Frøyu Pelle må rote seg bort på galopp for å tape V5-2. Hesten kom strålende tilbake etter galopp i sin siste start i V76-1 på Bjerke for halvannen uke siden og hadde Gunnar Austevoll valgt et bedre filvalg i den siste svingen, hadde de trolig blitt seier. Normalt er ikke galopprisikoen overhengende på denne fireåringen og all den tid 11 Prærie Glimt ikke var allverden i årsdebuten og i tillegg står i bakspor, må det være klar fordel 5 Frøyu Pelle som blir min lunsjbanker.

Helt overlegen både på fart og kapasitet

Det er ikke noen tvil om at Nils-Erik Frøhaug har den klart beste hesten i V5-4/DD-1 i 6 Frøyu Petter. Hesten har dessverre slitt med skader gjennom karrieren og kun gjort seks løp i en alder av seks år. Fire av dem er vunnet. Gjorde et fantastisk løp på Bjerke i sitt første løp etter over ett års pause for noen uker siden, men han var altså innom to galopper og fungerte ikke optimalt. Jeg bankerspiller 6 Frøyu Petter i DD-spillet, men velger bred gardering i V5-spillet.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Østre fra tet?

Datoløp og maks 300 startpoeng er forutsetningene i en svak V5-1. 3 California Estelle har ikke allverdens rad, men har fine betingelser i dette løpet. Er ikke hesten som rader opp seire, men mot denne motstanden er det bra muligheter for en sjelden seier for hoppa til Ole Johan Østre.

Flott treårshoppe fra Kolnes

I V5-3 blir treårshoppa 11 Let's Take a Selfie stor favoritt, etter sitt meget flotte debutløp i Drammen 30. april. Til tross for startgalopp, kom hun flott tilbake til fjerdeplass på sterke 16.4/2100 meter. På kapasitet er det garantert beste hesten i V5-3, men bakspor og Drammen er aldri ideelt. Jeg velger en del garderinger i dette løpet.

Willy er best?

I V5-finalen blir 5 Norwegian Pine ganske klar favoritt, men hvordan er det med formen til fireårsvallaken. Han har for all del møtt mye bedre hester enn dette i sine to siste løp, men heller ikke overbevist. Dog er det klar tetsjanse her, og den posisjonen trives hesten utmerket i. Likevel setter jeg Truls Desserud og 1 Willy Invalley som min favoritt i V5-finalen. Skulle denne holde seg på beina og komme noenlunde avgårde fra sitt innerspor, tror jeg Desserud sitter bak en bedre hest. Disse to hestene skiller seg ellers klart ut i V5-5.