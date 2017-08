Seiersmaskinen må fikse lunsjen

Seiersmaskinen Baritron blir stor favoritt i V5-5 på Leangen torsdag sammen med sin faste kusk Thomas Mjøen. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Det er en meget innholdsrik torsdag vi har foran oss. Den innledes på Jan-Olov Perssons hjemmebane Hagmyren med V4-lunsj. Deretter overtar Leangen med en utvidet lunsj. Åtte løp skal avvikles på Leangen og det betyr både V5 og V4 på menyen. Til kvelden er så Bergen travpark tilbake med V65, mens Ørebro er vertskap for de svenske V64-løpene.

På Leangen er det en meget interessant V5-lunsj vi har foran oss. Flere av løpene er vidåpne, og bankeren den kommer ut i V5-5.

Seiersmaskinen gjør jobben

Det handler om 5 Baritron og Thomas Mjøen. Jeg hadde klart førstevalg på denne sist på Leangen mot storfavoritten Valley Ivan og som ventet ble det tidlig tet på Baritron i det løpet. Tet blir det ikke torsdag, da hesten står på 20 meter tillegg. Men det er et lite felt og meget velkjørende Thomas Mjøen vet hvordan han skal løse en slik oppgave. 6 Baritron bankerspilles i V5-5, han bankerspiller i DD-2 og han bankerspilles i V4-2.



Soleklart objekt fra Melby

Inge Melby har vært i dytten de siste månedene og i V5-1 får han fornyet tillit bak 6 Creeks's Brave. Den kapable vallaken vant overraskende nest sist og fulgte opp med et nytt toppløp sist. Ble hengende i tredjespor og dødens nesten hele veien, men var likevel med helt inn til fjerdeplass mot blant annet meget gode Looking Superb og Derby D'Estino. Sprint trekker kanskje litt ned, men uansett er 6 Creek's Brave mitt klare objekt i V5-1.

Mye bedre forutsetninger nå

Det er slett ikke lettløst i V5-2, men min tipsener er 3 Calvin Classic. Gjorde debut i regi Odd Nyeng sist, og ble passivt kjørt i Leangen-debuten. Kom til mål med krefter spart som femte da. Mye bedre forutsetninger i V5-2 torsdag med fremspor og skal ha et bra bud på seieren i dette løpet.

Alle skal med

Er det åpent i V5-2, er det enda mer åpent i V5-3. Den eneste av de tolv startende hestene med seier i raden er 11 Gjølmes Caviar, men denne var helt ute av det igjen sist og skal i tillegg ut fra et sjanseartet ellevtespor. På en sprint med så mye formløst på farten, kan det meste skje og jeg tyr til helgardering på samtlige V5-forslag.

Blekkan hele veien

Det er bra klasse på V5-4/DD-1 og jeg har feeling for 1 Komnes Omer og Jomar Blekkan er tibake som vinnere. Det er ikke sikkert at hesten klare å forsvare sitt innerspor i volta, men Blekkan er en mester på å få hestene avgårde. Til tross for et par veldig gode tilleggshester, er det fordel 1 Komnes Omer all den tid løpet går over sprintdistanse.

V4-vurderinger

V4-spillet omfatter kun V5-5, og i det løpet starter altså 6 Baritron som også blir min V4-banker.



Blekkan på formsterk hoppe i V4-2

Med all respekt for Kristian Lamøy, så må det være lov å si at 4 Helle Tone blir kraftig kuskeforsterket når Jomar Blekkan setter seg opp som kusk i V4-2. Formen er på topp hos denne hoppa og motstandsmessig ser det bra ut. Min favoritt i V4-2.

Møter ikke de beste nå

I V4-3 setter jeg treårige 6 C. Brillianto og Bjørn Garberg fremst på min rangering. Hesten har møtt de beste treåringene på Leangen i sine to siste løp og ikke helt strukket til blant dem. Klart billigere motstand torsdag i V4-3 og bra bud på seieren.

Mye bedre enn raden

V4-4 er et meget uoversiktlig løp for kaldblodshester i lavt grunnlag og her er det flere hester som betydelig bedre enn raden. En av dem og min klare favoritt heter 6 Vill Modin. Har kanskje vært litt under pari i de siste løpene, men gjør hesten en prestasjon som han gjorde fjerde sist, så er han garantert med på målfotoet her og torsdag kan fireåringen ta karrierens første seier sammen med Edvard Kristiansen.