Solberg fikser lunsjen

Tangen Marte innerst på dette bildet måtte gi seg for Lille Olga og Eirik Høitomt på Momarken sist. Torsdag har Solberg-hoppa en fin oppgave i V5-2 på Klosterskogen. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Det nærmer seg helg og det nærmer seg altså OGP-helg på Bjerke. Der vår egen Lionel og Gøran Antonsen er det store norske håpet i selve Oslo Grand Prix søndag ettermiddag. Lørdagen byr på Gulljackpot i V75, mens altså søndagen byr på OGP og internasjonal V75-omgang.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men før den tid skal vi gjennom en innholdsrik torsdag som innledes med V4-trav fra Umåker og etterfølges av V5-lunsj på Klosterskogen. Til kvelden er det doble V65-kjøringer her hjemme. Både Bergen travpark og Øvrevoll byr på flotte menyer i sine respektive stevner.

Kanonsterke tips på Bjerke i går

Undertegnede leverte meget sterke tips på Bjerke, selv om det kun ble seksere tilbake.

2 Stee Raua (femtevalg i spillet og markert på 4,7 prosent i V76-1) var mitt tredjevalg og med på samtlige forslag.

5 Bore Stjerna (V76-4) var min V76-banker på Nettavisen

1 Moveslikejagger (andrevalg i V76-5) var mitt klare førstevalg i V76-5 mot dagens nest største favoritt Elite B.R.

1 Madelen L.T.C. (andrevalg i V76-6/DD-1) var mitt klare førstevalg og frekke DD-banker mot favoritten Lady Lane)

3 Vatnorm (fjerdevalg i V76-7) var mitt andrevalg i løpet.

Dessverre fanget jeg ikke 7. valget og overraskelsen 10 Global Talk i V76-3.

Men det bli likevel brukbar uttelling. V76-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 480 inneholdt tre seksere og betalte tilbake 2 568 kr. DD-forslaget på fire rekker satt støpt til herlige 23,02 i odds og det aller minste V5-forslaget med innl.pris kr 168 satt klokkerent og betalte tilbake 1 395 kr.

Jeg spiller Solberg

Det er ikke overvettes stor klasse på torsdagens V5-lunsj på Klosterskogen og det er ingen lettløst lunsj. Jeg setter min lit til Tom Erik Solberg og ei treårshoppe i V5-2.

Det handler om 6 Tangen Marte som møter meget billig motstand i V5-2. Treårshoppa som også står i trening hos Tom Erik, har gjort to løp i karrieren hittil. Innledet med en fjerdeplass på Sørlandet i et løp stortalentet Sjø Odin vant for Øystein Tjomsland. Fulgte opp med en flott andreplass i sin neste start på Momarken. I dag er det trolig tidlig tet som gjelder for 6 Tangen Marte i V5-2 og hun bør ha en flott vinnersjanse mot meget moderat motstand. Jeg bankerspiller 6 Tangen Marte i V5-2.

Vidåpen innledning

Datoløp - poeng spesial innleder V5-lunsjen på Klosterskogen og her er det langt mellom profilene. Jeg garderer meget bredt og har egentlig ingen gangbar favoritt, men registrerer at Eirik Høitomt får sjansen bak 2 Nobuddy. Hoppa er ihvertfall mye bebre enn raden og står samtidig bra til spormessig og blir mitt knepne førstevalg.

Brede kan vinne direkte

Også V5-3 er et såkalt datoløp og det betyr formløse hester på farten. Det er kaldblodshester og sprint og pausehesten 5 Karstjerna er garantert blant de beste i feltet. Kusk Brede Øigarden Refsdal melder om flott hurtigartbeid nylig og Karstjerna kan være seiersklar på direkten. Hun har hamlet opp med bedre hester enn dette tidligere.

Formstall kan få ny seier

Det flyter bra på for Kristin Bjørbæk Jessen/Simen Bjørbæk Jessen om dagen og sist lørdag tok duoen en flott V75-seier i Bergen med Trø Hera i et løp der førstepremien var på velvoksne 100 000 kroner. I V5-4 sender de ut stallhesten 3 Sugarbaby fra et flott startspor mot klart overkommelig motstand. Min knepne favoritt i et bra løp.

Borg'n får revansje

Thor Borg hadde sørget for full pott på samtlige V76-forslag på Bjerke onsdag dersom 1 Delicious Dream hadde holdt unna til seier i V76-3. Men som jeg advarte litt om på forhånd,så var jeg usikker på om den absolutte toppformen var intakt og hoppa ble tatt ned helt oppunder mål. I V5-5/DD-2 skal Thor Borg kuske 7 Bon Simoni som har en meget fin oppgave på papiret. Nå burde nok fireåringen holdt unna fra tet i sitt siste løp, men det er billigere imot i ettermiddag. Jeg velger meg 7 Bon Simoni som min DD-banker.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen