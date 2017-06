Spennende mandagslunsj på Jarlsberg

Vidar Hop og May Lucifer. Mandag kommer de ut i V5-4. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Lerum med supertreff på Momarken 13. Juni – tok halvakassen i V65-spillet!

Det ble ikke helt enkelt på Momarken denne tirsdagen, og det var duket for store kroner til de med seks riktige. På vår største bong, “LerumsEksklusiveV65” (fire andeler a Kr.1 299), ble det imidlertid supertreff!

Med hovedbanker på Darco (V65-2), og dobbeltbanker på Lykkerus/Kodran (V65-4), satt denne bongen som støpt! Utbetalingen ble GEDIGNE Kr.366 132,-.



Det ble også fine penger på “LerumsMomarkenV65/65” (fire andeler a Kr.899), og den bongen betalte ut Kr.27 224,-. Systemet denne tirsdagen (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.17 015,-.

Kanonsuksess for 29 V75-andelslag 10. juni - 1,2 millioner innspilt!

På V75-forslagene til Nettavisen bankerspilte Leirvåg både 3 Stella Newmen i V75-2 og 2 Emir La Brousse i V75-7 i lørdagens omgang på Bjerke, men som kjent så røk Emir La Brousse i V75-7.

På Eksperten ble disse forslagene solgt under lagnavn «LeirvågmedGulljackpot», men Nettavisen lager som alltid også noen alternative oppsett - lørdag var disse merket med lagnavn «V75SisteMedGulljackpot» og beskrivelse «Forrykende V75-omgang med Gulljackpot på Bjerke lørdag. Dette spillet vil kunne avvike fra Leirvågs V75-tipsforslag på Nettavisen og baseres på markeringsoversikt og siste nytt løpsdagen.

Leirvåg lager alltid minimum to oppsett på de alternative, men de følger jo stort sett rangeringen til Leirvåg på Nettavisen. Lørdag var det da naturlig å bankerspille 2 Stella Newmen på det ene oppsettet og Emir La Brousse på det andre. Det ble kanonsuksess for oppsettet med Stella Newmen banker og der gikk alt inn, inkludert det minste med innl.pris kr 432.

De fordelte seg slik:

* Tre lag med fire andeler a kr 125 – utbetaling per stk 39 329

* Fem lag med fem andeler a kr 100 – utbetaling per stk 39 329

* Ett lag med 10 andeler a kr 100 – utbetaling per stk kr 41 125

* Seks lag med fire andeler a kr 250 – utbetaling per stk 41 125

* Fem lag med fem andeler a kr 200 – utbetaling per stk 41 125

* To lag med fem andeler a kr 400 – utbetaling per stk 43 139

* Ett lag med ti andeler a kr 200 – utbetaling kr 43 139

* Tre andelslag med seks andeler a kr 332 – utbetaling per stk 43 139

* To andelslag med fire andeler a kr 500 – utbetaling per stk kr 43 139

* Ett andelslag med fire andeler a kr 899 – utbetaling 45 368.

Totalt ble det solgt V75-spill for ca 173 000 denne lørdagen, og vi spilte totalt inn ca 1,2 millioner.

En helt fantastisk uke er over oss, og noe bedre enn dette blir det ikke. De store høydepunktene kommer til helgen, og på lørdag er det GULLJACKPOT i V75-spillet på Leangen. Dagen etter venter en gedigen internasjonal V75-jackpotomgang fra Kalmar, og her ligger det hele 18 441 645 ekstra i sjuerpotten. Vi kommer selvfølgelig tilbake med fyldige tips til begge baner. Her skal det imidlertid dreie seg om lunsj til Jarlsberg, og vi skal til lukene med følgende objekter:

V5-1 : 2 Artemis – Kolnes har tre hester til start i innledningsløpet, og to av dem har samme eier. Han mener at Artemis er den med best sjanse, og den har også trent bra. Har møtt klart bedre hester enn dette i Danmark, og den skal duge svært godt i et billig lunsjløp. 3 Zassa Crown – Er det klare objektet i innledningen. Dette er en en hoppe under utvikling, og den var bunnsolid i nederlaget nest sist. Nå sist spurter den sterkt fra sisteplass, og vi hadde 12,1 s 800m på klokken. MÅ PASSES fra et bra spor!

V5-2 : 1 Mira Star M. – Sporet kan bli en felle, men blir den bare ikke fast så har den form i kroppen til å senke alt. Nå sist ble den sittende bom fast i kulissene, og den kom ubrukt til mål. Har møtt vel så gode hester som dette tidligere, og den må være HELAKTUELL i en vanlig lunsj. Settes knepent først i et svært jevnt løp.

V5-3 : 10 Oscar Ribb – Nytt åpent løp. Vår ide har fått to løp i kroppen etter pause, og den er bedre enn raden. Kan ikke få et finere løp når det gjelder motstand, og får den bare litt tempo, ja, da burde den være het. Plasseres knepent først i et løp hvor det ikke er mange helt sjanseløse.

V5-4 : 5 May Lucifer – Er en banker for de som ønsker å gå tynt. Den så rett og slett helt strålende ut på Sørlandet sist, og etter å ha fått løpet delvis ødelagt på siste bortre kom den gedigent tilbake nedover oppløpet. Vi hadde 13,7 s 600m, og den kom ubrukt til mål. Her burde den få gratis tet, og da skal det en VELDIG GOD hest for å senke den. Taper normalt sett ikke dette fra tet, og vi iler til med tipsnikken!

V5-5 : 2 Tyri Loke – Er en av våre bedre 4-åringer i landet, og den kom helt alene til mål sist. Kan trolig vise frem en 24-tid om nødvendig denne mandagen, og fra et ypperlig spor settes den først. 8 Wellek – Er en annen 4-åring med stor fart i kroppen sin. Gikk altså 26,2/1700 på Kloster nest sist, og det tilsvarer en 24-tid på Jarlsberg. Fulgte opp med seier sist, og den er under en rivende utvikling. Vi tror MYE på en duell mellom to knallgode 4-åringer!