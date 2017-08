Større oppgaver venter for lunsjbankeren

Lars Anvar Kolle og Victorio. Mandag kommer de ut på Bjerke. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Sportspills øvrige mandagsmeny:

En svært innholdsrik mandag venter, og som vanlig blir det fransk lunsj på Bjerke. V5-spillet starter kl.11.10. Så er det Åmål sin tur med V4 kl.12.20. Leangen arrangerer den norske V65-omgangen, og her er løpene i gang kl.18.50. Denne mandagen blir det også et V4-omgang på Leangen, og den starter allerede kl.18.05. Örebro er sist ut, og V64-omgangen her begynner kl.19.25.



Storskrellen Charlie Harmoni (6-valg) fikset opptur på Färjestad 5. august!

Tipsene satt knallbra denne kvelden, og i V4-spillet gjorde vi nesten rent bord. Undertegnedes mellomste forslag på Kr.432 satt nemlig som spikret, og det betalte ut fantastisk fine Kr.8 189,-. Charlie Harmoni (V4 steg fra Kr.68 til Kr.1 137) skrellet enormt, men vi hadde faktisk singel utgang på den...



Bjerke innleder uken med en interessant V5-lunsj. En klar banker finnes i dagens omgang, og Victorio (V5-3) går det ikke å spekulere mot. Sjekk ut følgende:



V5-1 : 7 Lobster’s Sam – Gikk noe helt enormt mellom et par galopper sist, og den varslet vinnerform da. Er behandlet etter det løpet, og den skal bli utrolig spennende å følge i billige omgivelser som dette. Fungerer den som den skal så har den fakta en veldig bra sjanse, og som relativt lite spilt må den være spennende. OBS!

V5-2 : 5 Dats Soberano – Årsdebuterer, og man tar altså turen til Norge. Det forteller oss at den trolig har trent veldig bra, for ellers hadde det vært liten vits å reise såpass langt. Har hevdet seg godt mot MYE bedre hester enn dette tidligere, den er nybehandlet før årsdebuten, og normalt duger den svært godt mot denne billige gjengen. MÅ BARE PRØVES!

V5-3 : 6 Victorio – Har bare gjort et løp, men vi er likevel klart inne på at dette kan være noe for Kriteriet. Det er nemlig snakk om en mektig hest som så fantastisk bra ut i debuten. Jogget da 12,3 s 800m, og vi likte den utrolig godt. Taper ikke et lunsjløp om alt går riktig for seg, og vi kan ikke spekulere mot en slik traver i et såpass billig løp. Større oppgaver venter for denne!

V5-4 : 4 Tyri Loke – Var brenngod til seier nest sist, men ikke bra i Sverige sist. Mulig at banen spilte den et puss da. Tilbake på sitt beste har den naturligvis en meget bra sjanse, og den skal stå først på ranken.

V5-5 : 11 Whitney Brodda – Er en fartsfyllt hoppe som kommer ut i regi Kristine Kvasnes. Kristine er en av våre nye trenere, og en trener som vi har solid tro på. Whitney Brodda er ingen stjerne, men det er en hoppe med stor fart i kroppen sin, og på ren speed er den ikke verst. Trenger ikke å være ueffen med tempo, og som nesten uspilt velger vi å varsle litt.