Superlunsj med godbiter på Momarken

Lucky's Luke og kusk Frode Mjølnerød er aktuell i dagens lunsjomgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En gnistrende torsdag venter, og her er det nok å gripe tak i. Örebro er først ut med en herlig V4-omgang kl.12.20 Deretter blir det V5 på en av våre store favorittbaner Momarken. Løpene der er i gang kl.13.40. Om kvelden er det igjen duket for en strålende V65-omgang på Bergen Travpark, og løpene i Bergen starter som vanlig kl.18.50. Dagen avrundes i Gävle, og her venter det altså JACKPOT i dagens V64-spill. Hele 1 189 682 ligger ekstra i dagens sekserpott.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

På Bjerke onsdag ble det FULLKLAFF for flere av Leirvågs siste info bonger! Tre bonger inneholdt SYV RIKTIGE (fire andeler a Kr.500/fire andeler a Kr.899), og disse betalte ut fra Kr.32 287 til Kr.33 115,-.



Til Momarken jakter vi ny suksess, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V5-1 : 4 Torps Chivas – Følger bilen fra start, og skulle den komme seg foran, ja, da er dette hesten å slå. Etter pause nå sist ble den sittende fast, og draskylappene var ubrukte. Er en ganske bra sprinter, og den kan ikke få et bedre løp enn dette. SKAL MED PÅ ALT!

V5-2 : 6 Norva Jacase – Er bedre enn raden, og den kan storskrelle om det skulle klaffe på veien. Den er positiv i kulissene etter hinder på veien nest sist, og den fullfører også fint i kulissene sist. Hoppene kan på denne tiden av året plutselig levere «perverse» innsatser, og har Norva Jacase stått opp på den riktige foten denne torsdagen, ja, da skal ingen bli overrasket om den skreller til i omgivelser som dette. OBS!

Dagens banker:

V5-3 : 2 Lucky’s Luke – Har utviklet seg helt strålende, og den har fakta vært ordentlig bra på slutten. Vant overlegent nest sist, og nå sist ble den sittende bom fast etter galopp. Feilet på den første svingen når kusken presset den for hardt. Nå kan den fort spasere til tet, ingen i dette feltet er tøff nok til å lage tempo, og feelingen er at Mjølnerød får dirigere dette rundt om. VI TROR HARDT!

V5-4 : 5 Egge Edel – Er noe variabel, men den er bedre enn rad, og den gikk et bunnsolid løp etter tidlig galopp sist. Tapte da en god del, men kom strålende tilbake i kulissene. Duger godt her om den presterer like bra, og vi plasserer den knepent først. Her er det dog åpent, og en relativt bred gardering kan være smart.

V5-5 : 3 J.C. France Dream – Vi innrømmer gjerne at dette er et ordentlig langskudd, men vi liker Dalen på undervurderte hester, og spesielt når disse er bedre enn raden. J.C. France Dream er klart bedre enn raden, og den har vært positiv ved begge anledninger etter pause. Nå sist spurtet den ordentlig bra i kulissene etter hinder på veien, og den var ikke tom i mål. Får den smygløpet, og det klaffer på veien, ja, da kan den storskrelle mot en ikke veldig tøff gjeng!