Superspennende V5-omgang på Momarken

Rydens Maja og kusk André H Stensen. Torsdag kjører Erlend Rennesvik. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En strålende torsdag er over oss, og her er det mye å gripe tak i. Lindesberg er først ut med V4-lunsj kl.12.20. Deretter blir det lunsj på Momarken med start kl.13.40. Om kvelden byr Bergen Travpark på en herlig JACKPOT i V65-spillet, og det ligger altså over Kr.600 000 ekstra i sekserpotten. Moroa i Bergen starter kl.18.50. Det blir som vanlig galopp om torsdagen, og det er Øvrevoll som står for løpene. Her blir det en internasjonal V65-omgang med start kl.19.25.



V5-suksess på Bjerke 2. august!

Vi kom dessverre ikke helt i mål innen V76-spillet denne onsdagen, men i V5-spillet gjorde vi rent bord. Undertegnedes minste forslag med en innleveringspris på Kr.216 betalte ut fine Kr.1 728,-



Systemfullklaff på Bro Park 2. august!

Det ble ikke helt lettløst på Bro Park denne onsdagen, men V4-systemet (fire andeler a Kr.750) satt som støpt. Her kunne man hente ut deilige Kr.15 303,-.



Momarken klemmer til med et aldri så lite vorspiel før den gedigne V75-omgangen på lørdag. Når det gjelder dagens lunsjomgang har den et stort potensial, og det er snakk om en omgang som er alt annet enn lettløst. Vi skal til lukene med følgende:



V5-1 : 8 Elma’s Rose – Er en hoppe med fin kapasitet, og etter at den var balansert om sist så var den enormt forbedret. Spurtet skikkelig bra, kom til mål med krefter igjen, og det på en knallgod tid. Skulle den være ytterligere forbedret nå, ja, da må den være HET mot en svært billig gjeng.

V5-2 : 10 Odin ØK – VIDÅPENT LØP med hester som knapt nok har tjent penger. Vår ide er god nok i bøtter og spann på ren kapasitet, og den viste stor fart mellom et par galopper sist. Bakspor, auto, ja, det burde bety at den kommer seg bedre av gårde enn med volte. Settes først mot en gjeng som ikke skremmer.

V5-3 : 3 Våler Stjerna – Er et sistevalg i begge «Fagbladene», men det mener vi er helt feil. Nå sist varlset den nemlig meget bra form, og den gikk et solid løp i kulissene etter galopp. Vi hadde 29,4/1400m på den etter feiltrinnet, og da hadde den krefter igjen over mål. Passes mot en ikke veldig tøff gjeng.

V5-4 : 12 May Winall – Tapte kun for meget gode Logical Elegance nest sist, mens den fullførte solid etter et upassende opplegg sist. Har funnet en meget bra form, og den skal ikke bli enkel å stå i mot nedover det lange oppløpet på Momarken. Er en banker for de med litt is i magen!

V5-5 : 4 Rydens Maya – Har et gaveløp foran seg i finalen, og leverer denne et løp i nærheten av sitt beste, ja, da dreier det seg fort om tidlig tet og slutt. Feilet grunnet problemer med utstyret sist, mens den spurtet sylvasst etter sene luker nest sist. Virker å være pågang, og et finere løp enn dette kan den ikke få. SPILLES!