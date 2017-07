Tengsareid har lunsjbankeren

Åsbjørn Tengsareid og Gentile F. Boko. Mandag kommer de ut i lunsjen på Bjerke. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Vi avslutter juli-mnd med en spennende dag på travet. Som vanlig blir det grytidlig lunsj på Bjerke, og V5-1 starter kl.11.10. Deretter blir det også lunsj i Sverige, og Bergsåker. Her er man i gang kl.12.20. Drammen byr så på en strålende V65-omgang med start kl.18.50, før Mantorp serverer en spennende V64-omgang kl.19.25.



Vi gjorde rent bord i Kalmar 29. juli!

Victoria EK, Explosive Merlot, Cingvar TT, Madam Hill, og Demokritos F ble alle lansert av undertegnede i V65-spillet denne kvelden, og på den lille bongen til Kr.224 satt vi igjen med syv hester i finalen. Der kom det dessverre en mye spilt hest, og vi måtte derfor nøye oss med en utbetaling på Kr.1 451,-.



Lerum med supertips på V64 til Romme 28. juli!

Det ble servert kruttsterke tips til Romme denne kvelden, og vår minste bong på Kr.192 betalte ut meget fine Kr.2 068,-. Med til historien hører det at bongen hadde åtte hester i bånn, og da er det selvfølgelig surt å få et mye spilt 2-valg... Fire rene tipsenere ble servert, og Klöver All Over, Twin's Vici Lime, Faste Viking, samt Global Unlimited stor først på ranken. Vi gratulerer de som tok rygg.



Bjerke byr på en meget fin lunsjomgang mandag, og det er fakta veldig bra kvalitet på løpene. Gentile F. Boko kan ikke vi spekulere mot, og den står alene på vår bonger i dagens V5-spill. Sjekk ut følgende:



V5-1 : 11 Ulla Del Ronco – Fullførte meget fint på en god tid sist, og den var klart forbedret. Møter en relativt overkommelig gjeng nå, og det er snakk om en motivert favoritt. 10 Darling AM – Er veldig grunnkapabel, og det skal bli spennende å se hvilken skikk den er i etter pause. Var ikke på topp før denne pausen, men vi regner med at dyktige Lars Magne Søvik har kontroll på den nå, og da duger den svært godt i et vanlig lunsjløp. SKAL PASSES!

V5-2 : 8 Gentile F. Boko – Likte vi skarpt i debuten for Kolnes, og det virket som en traver med et enormt potensial. Vi tror ikke den har problemer med å gå 15,0/2100ma denne mandagen, og kan ikke spekulere mot en slik hest. Om denne får holde seg hel så skal den bli særdeles vrien å ha med å gjøre fremover. ALL IN!

V5-3 : 4 Nightwish Powerchill – Burde hatt en langt høyere grunnlag på konto, og det er snakk om en svært grunnkapabel hest dette. Vant V75 i fjor, men ellers var det ikke mye å juble over. Så fin ut i kulissene etter et lengre avbrekk sist, og den kom til mål med krefter igjen. Må tas på alvor nå, og vi setter den frekt først!

V5-4 : 10 Valokaja Hindø – Er MYE bedre enn raden, og spillbar i et løp som dette. Den varmet smellbra før løpene på Forus tredje sist, men hadde da en helt feil oppgave. Så har det blitt galopp i begge startene etter det. Nå er det hjemmebane, det er helt riktig motstand, og feelingen er at den vil gjøre et ordentlig sterkt løp. SPILLES!

V5-5 : 8 Dillon KW – Ble det aldeles feil for sist, og det løpet kan man bare sette en tykk strek over. Er ungdommen i dette feltet, og det er også en av de med desidert best kapasitet. Dog er vi litt usikker på hvordan man legger opp løpet etter det som skjedde sist, og vi blir vel ikke veldig overrasket om den blir kjørt noe passivt nå. Det betyr at vi velger å spekulere, og 4 The Secret Light kan være noe for de som velger å gå litt på dypet. Dette er en traver med fin grunnkapasitet, og den virket merkbart forbedret sist. Gikk da helpigg i mål etter sene luker, og det er lenge siden vi har sett den slik. Kan skrelle til med flyt!