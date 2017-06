Tidlig Bjerke-lunsj med Malmin

Calypso H og Kristian Malmin blir store favoritter i V5-5 på Bjerke mandag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En ny strålende trav- og galoppuke står foran oss når vi skal igang med den siste uken i juni, og etterhvert over i juli. Mandagen byr på jackpotomganger både her hjemme og i Sverige. På Jarlsberg venter det hele 705 029 kr ekstra i sekserpotten i V65-spillet i kveld og i Halmstad ligger det drøye 900 000 SEK ekstra i sekserpotten i V64-spillet. Men før den tid skal vi også gjennom en tidlig V5-lunsj på Bjerke og V4-lunsj fra Bollnäs.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal det heretter handle om mandagens V5-lunsj på Bjerke, som spillemessig er en real utfordring. Det er store og jevne felter og slett ikke utenkelig med en bra utbetaling. Jeg finner min banker i V5-5.

Fin oppgave for bankeren

Vi snakker om 3 Calypso H. som har en fin oppgave foran seg i det løpet. Den tidligere Rune Wiig-trente-hesten har vunnet 15 løp på kun 34 starter og kan uten tvil karakteriseres som en vinnerhest. Gjorde sin første start i regi Trond Anderssen/Kristian Malmin i et lunsjløp på Bjerke 15. mai og det ble seier på direkten. Galopperte seg så bort i den andre starten, mens hesten var god tredje på Jarlsberg i den siste starten. Står fint til spormessig i V5-5/DD-2 i ettermiddag, er bra fra start og motstandsmessig ser det bra ut. Jeg bankerspiller 3 Calypso H. i V5 og selvsagt blir også hesten min DD-banker.



Har skuffet - men fin oppgave nå

I V5-1 er det åpent og jeg finner plass til åtte hester på mitt største V5-forslag her på Nettavisen. Min favoritt heter 2 Bom Simoni. Den Karoline Krogh-Hanssen trente fireåringen har skuffet litt på slutten og vek seg ned fra tet i et lunsjløp nest sist. Teten er innen rekkevidde også i dag og på tidligere meritter burde 2 Bom Simoni duge veldig bra i et løp som dette.

Alle skal med

Er det åpent i V5-1, er det ikke mindre åpent i V5-2. Kaldblodshester i såkalt datoløp med max 500 poeng og sprint øker vanskelighetsgraden ytterligere. 6 Lannem Frøyd heter mitt drag i løpet. Denne "gamlingen" (er blitt ni år) holder strålende form og dersom det klaffer noenlunde fra et litt sjanseartet sjettespor bak bilen, har han form til å vinne dette løpet. En annen hest som blir lite spilt, er trøndergjesten 12 Ruskeli Scott. Her er det toppform og Eirik Høitomt opp som kusk er interessant. Naturligvis må det løse seg fra tolvtespor, men Høitomt har løst større utfordringer før.

Varslet form igjen sist

5 Dahir Tariel har ikke helt fått sving på sakene etter at han kom i trening til Per Oleg Midtfjeld og galoppert mye i hans regi. Men sist ble det endelig feilfritt løp og solid avslutning til tredje i et V5-sprintløp på Biri. I dag er distansen 2600 meter, og det er ingen ulempe for denne tøffingen. Har en fin oppgave foran seg i V5-3 og blir min banker på det aller minste V5-forslaget. Det er i all hovedsak 10 McVet imot og denne blir med på de større V5-forslagene. De to hestene skiller seg ganske klart ut i V5-3.

Overlegen til nesten 20 ganger pengene

Morten A. Pedersen-trente 8 Russel Street blir spillefavoritten i V5-4/DD-1. Hesten har vist brukbar kapasitet, men det var likevel overraskende at hesten var så overlegen og god vinner i et V65-løp på Jarlsberg i den siste starten til 18,8 i vinnerodds. Nå var vel ikke motstanden all verden i det løpet og i dag er i tillegg startsporet sjanseartet, men 8 Russel Street er helt klart en motivert favoritt i V5-4/DD-1.