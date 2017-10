Toppobjekter i lunsjen på Forus

Tøffingen Perfect Toll og kusk Svein Ove Wassberg. Torsdag kjører Oddvar Mæland. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En spennende torsdag venter, og her er det litt av hvert å glede seg til. Mantorp starter opp kl.12.20, og her venter en meget spennende V4-lunsjomgang. På Forus kl.13.40 venter en ny lunsj, og det er ganske fin kvalitet på dagens V5-løp fra banen i Stavanger. Klosterskogen står for den norske V65-omgangen, og løpene fra banen med siste indre starter som vanlig kl.18.50. Dagens klare høydepunkt skjer på galoppen, og det er altså duket for en saftig V64-jackpotomgang på Bro Park. Løpene starter kl.19.25, og det ligger hele 1,1 millioner ekstra i dagens sekserpott.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Forus byr på en klart spennende V5-omgang i lunsjen torsdag. Det er ikke veldig store felt, men det er jevne felt, og flere av de store favorittene er i trøbbel. Vi spiller med småfrekke bonger, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V5-1 : 3 Perfect Toll – Hadde vært en banker i innledningsløpet om den bare hadde vist sin beste form. Har nemlig en sjeldent billig oppgave foran seg, og selv om ikke formen er på topp kan det dreie seg om tidlig tet og slutt. Vi vil dog se litt ordentlig form igjen før vi banker. Har vunnet en lokalkjøring i monte, så formen er muligens ikke veldig langt borte. SPILLES!

V5-2 : 3 Lucky Princess – Har et skreddersydd løp foran seg, og det er den hesten vi velger å gå til på. Var ute mot klart bedre hester enn dette etter pause sist, fikk maks, men det løpet gjorde nok også godt. Kan ventes forbedret, og fra tet skal den ikke bli enkel å skubbe seg på. SE OPP!

V5-3 : 10 Floras Viktoria – Skummelt løp uten veldig mange sjanseløse hester. Vår klare ide har vi jaktet en stund, og det er snakk om en traver som kan blåse dette feltet om den leverer på sitt beste. Har gjort tre gode løp etter pause, men den har altså vært innom disse galoppene. Feilfritt er den HET, og den er vårt klare førstevalg.

V5-4 : 4 Fellini BR – Følger bilen fra start, og ønsker Svein Ove Wassberg seg teten, ja, da blir vi fakta overrasket om han ikke får den. Dette er en brennkvikk hingst etter Donato Hanover som ENDELIG skal ut på sin beste distanse, nemlig sprint. Er ikke veldig hard i skallen sin, og sprintdistanse vil passe den perfekt. Rapportene på den er dessuten fine etter en liten pause, og den skal absolutt ikke undervurderes her. OBS!

V5-5 : 8 Stepping For You – Har møtt bedre hester enn dette i Sverige, og det er snakk om en OK hoppe med fin fart i kroppen sin. Har nå kommet inn på stallen til meget flinke Morten Haugland, det er sterke rapporter på den direkte, og da kan ikke vi gjøre annet enn å sette på varsellampene på full styrke. SKAL MED PÅ ALT!