Undem tar ikke turen forgjeves

Lego U.N. og Johan Herbjørn Undem kommer til start som klar favoritt i V5-2 på Bjerke mandag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En ny strålende trav- og galoppuke står foran oss og etter at spillerne ble sendt på "dør" under lørdagens V75-omgang på Biri, er det naturligvis den kommende jackpotomgangen i V75 på Sørlandets travpark lørdag med hele 3 056 455 kr ekstra i sjuerpotten, som både sportslig og spillemessig er det klare høydepunktet.

Før den tid skal vi gjennom en innholdsrik mandag med både trav og galopp på menyen. Bjerke travbane er som vanlig tidlig på med sin V5-lunsj som har spillestopp allerede kl 11.10. deretter overtar Åby med V4-lunsj fra Sverige. Til kvelden er det så klart for V65 fra Leangen og en feiende flott V64-omgang med galopp fra Bro Park.

I denne artikkelen skal det heretter om mandagens V5-lunsj på Bjerke. Her er det flere store favoritter på farten og både 5 Lego U.N. i V5-2, 4 Empress Act i V5-3 og 5 Goeie Gozer i V5-4 blir tunge favoritter i sine løp. Jeg velger meg førstnevnte som min V5-banker.

Har funnet stilen

5 Lego U.N. har vært strålende på slutten og tatt tre seire på sine fem siste løp. Tredje sist tok hesten en sterk V76-seier på Bjerke og i seiersløpet sist på Bjerke, holdt hesten lett unne for hardt angripende Gomnes Hans T. mot mål. Underm-hoppa er travsikker, det er kun seks hester med i løpet og det må være en fin vinnersjanse. Jeg bankerspiller 5 Lego U.N. i V5-2.

Frekk DD-banker

5 Goeie Gozer blir hardt betrodd i V5-4/DD-1 og det er klart at Kolnes-hesten har en bra vinnersjanse. Men jeg prøver meg likevel på 9 Perillat som min DD-banker. Vallaken har vært ekstremt forbedret i regi Elisabeth Jensen. Vant et lunsløp i debuten i hennes regi på Bjerke nest sist og gjord et toppløp som toer bak nevnte Goeie Gozer sist på Bjerke. Fikk da et tøft løp og kan helt klart utfordre den store favoritten i dag. Som ganske lite spilt, må jeg teste et frekt bankerspill i DD på 9 Perillat i DD-1.

Må tas på alvor

Det er mange om beinet i V5-1, og jeg garderer bredt. Treårige 11 Demerara var knallsterk vinner for sin trener og kusk Hans Wilhelm Storås av et V76-løp på Bjerke for snaue tre uker siden etter et løp utvendig for lederen. Storås har i tillegg form på stallen nå, og selv om hoppa står i ellevtespor i V5-1, setter jeg henne knepent først.

Motivert favoritt

4 Empress Act er en motivert favoritt i V5-3, men blir kanskje i overkant stor i debuten for Karoline Krogh-Hanssen. Den norskfødte treårshoppa har gjort tre starter i karrieren. alle i svensk regi. Holder hun seg på beina, blir hun nok vrien å hanskes med, men jeg har altså valgt banker i et annet løp, og tar med et par garderinger i V5-3.

Åpent i V5-finalen

15 bak bilen er konseptet i V5-5/DD-2 og detter løpet er åpent på forhånd. 7 Skyfall var veldig bra toer nest sist, men kanskje ikke like bra som fjerde sist. Fireårsvallaken til Morten A. Pedersen er veldig bra på sitt beste og har en passende oppgave foran seg i dette løpet. Min knepne favoritt i et jevnt felt.