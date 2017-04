V5-lunsj Bjerke mandag

Hickothepooh og kusk Lars Anvar Kolle har en meget fin oppgave i V5-1 på Bjerke mandag formiddag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En strålende trav- og galoppuke står foran oss, nå like før en meget hektisk påskehøytid starter. Det er min store favorittbane Leangen, som er vertskap for lørdagens V75-omgang og det gleder jeg meg stort til, all den tid tipsene har sittet strålende på den banen i det siste. Mandagen byr som sist mandag på V5-lunsj på Bjerke, før Rättvik overtar med V4-lunsj fra Sverige. Til kvelden er det dags for en feiende flott V65-omgang på Klosterskogen her hjemme, mens Halmstad byr på den svenske V64-omgangen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

På Bjerke er det en meget fin V5-lunsj som venter og det er bra sportslig klasse på flere av løpene. En klassehest som årsdebuterer blir min V5-banker.

Skal slå denne gjengen

Det handler om 6 Hickothepooh som ikke lyktes så bra som man kanskje skulle forvente i den pengestinne fireårssesongen. Men selv om hesten ikke vant løp, så ble det likevel anstendige 169 110 kr innkjørt. Dog var det en skuffende sesong for hesten som vant tre løp i treårssesongen og lenge var sett på som en outsider i Derby-sammenheng. Treningsrapportene forut for mandagens start er gode og Hickothepooh bør legge dette feltet på rygg, nesten uansett posisjon underveis. Det er litt galoppfare, men det er et lite felt og 6 Hickothepooh blir min klare V5-banker på Bjerke mandag i V5-1.

Mektig sist - DD-banker nå

Den fordums ungheststjernen Victory Lap fikk ingen vellykket femårssesong i fjor, men i årsdebuten på Bjerke for snaue to uker siden, var det gamle takter over Mikkelborg-traveren. Han avsluttet strålende til andre bak gode Remee La Marc. Mandag er det et litt sjanseartet startspor, men 6 Victory Lap bør uansett kunne hevde seg veldig bra her. Jeg smeller til med bankerspill på 6 Victory Lap i DD-spillet.



Hamre har beste hesten?

Det er slett ikke lettløst i V5-2 selv om kun ni hester stiller til start. Men jeg er rimelig sikker på at Frode Hamre har den beste hesten i 7 Ms. Quaker Force. Dog er sjuendespor bak bilen litt sjanseartet, og det må trolig klaffe litt underveis. Blir uansett min ganske klare favoritt, der jeg krysser for fem hester på samtlige V5-forslag her på Nettavisen.

Uviss norgesdebutant

1 Tuileres blir ganske sikker spillefavoritten i V5-3, som er et flott spilleløp. Trener Sigbjørn Kolnes er optimistisk i forkant av løpet, men førstespor og bilstart er usikkerhetsfaktorer for en hest som har galoppert mye på slutten i Danmark. Jeg finner ikke helt ut av dette løpet og tar med de aller fleste på det største V5-forslaget.

Yankee eller Borg'n?

Også i V5-4 skal vi stifte bekjentskap med en norgesdebutant i form av 5 Southwind Gizzel. Trener Anders Lundstrøm Wolden håper på tet fra start til mål, men inntil vi har sett denne i løp, plasserer jeg henne ned som andrevalg. 1 Lighthouse West gjorde sitt beste løp på lenge da han hang veldig bra med meget gode Dillon K.W. i sin siste start. Følger Lighthouse West opp den prestasjonen fra et utsøkt startspor, er det bra sjanse for seier.