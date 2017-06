Vi jakter ny suksess på Momarken

Per Oleg Midtfjeld og Gator's Last. Torsdag kommer de ut på Momarken. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Lerum med supertreff på Momarken 13. Juni – tok halvakassen i V65-spillet!

Det ble ikke helt enkelt på Momarken denne tirsdagen, og det var duket for store kroner til de med seks riktige. På vår største bong, “LerumsEksklusiveV65” (fire andeler a Kr.1 299), ble det imidlertid supertreff!

Med hovedbanker på Darco (V65-2), og dobbeltbanker på Lykkerus/Kodran (V65-4), satt denne bongen som støpt! Utbetalingen ble GEDIGNE Kr.366 132,-.

Det ble også fine penger på “LerumsMomarkenV65/65” (fire andeler a Kr.899), og den bongen betalte ut Kr.27 224,-. Systemet denne tirsdagen (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.17 015,-.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Kanonsuksess for 29 V75-andelslag 10. juni - 1,2 millioner innspilt!

På V75-forslagene til Nettavisen bankerspilte Leirvåg både 3 Stella Newmen i V75-2 og 2 Emir La Brousse i V75-7 i lørdagens omgang på Bjerke, men som kjent så røk Emir La Brousse i V75-7.

På Eksperten ble disse forslagene solgt under lagnavn «LeirvågmedGulljackpot», men Nettavisen lager som alltid også noen alternative oppsett - lørdag var disse merket med lagnavn «V75SisteMedGulljackpot» og beskrivelse «Forrykende V75-omgang med Gulljackpot på Bjerke lørdag. Dette spillet vil kunne avvike fra Leirvågs V75-tipsforslag på Nettavisen og baseres på markeringsoversikt og siste nytt løpsdagen.

Leirvåg lager alltid minimum to oppsett på de alternative, men de følger jo stort sett rangeringen til Leirvåg på Nettavisen. Lørdag var det da naturlig å bankerspille 2 Stella Newmen på det ene oppsettet og Emir La Brousse på det andre. Det ble kanonsuksess for oppsettet med Stella Newmen banker og der gikk alt inn, inkludert det minste med innl.pris kr 432.

De fordelte seg slik:

* Tre lag med fire andeler a kr 125 – utbetaling per stk 39 329

* Fem lag med fem andeler a kr 100 – utbetaling per stk 39 329

* Ett lag med 10 andeler a kr 100 – utbetaling per stk kr 41 125

* Seks lag med fire andeler a kr 250 – utbetaling per stk 41 125

* Fem lag med fem andeler a kr 200 – utbetaling per stk 41 125

* To lag med fem andeler a kr 400 – utbetaling per stk 43 139

* Ett lag med ti andeler a kr 200 – utbetaling kr 43 139

* Tre andelslag med seks andeler a kr 332 – utbetaling per stk 43 139

* To andelslag med fire andeler a kr 500 – utbetaling per stk kr 43 139

* Ett andelslag med fire andeler a kr 899 – utbetaling 45 368.

Totalt ble det solgt V75-spill for ca 173 000 denne lørdagen, og vi spilte totalt inn ca 1,2 millioner.

Ny Leangen-fest! Tok du rygg på Leirvåg's vurderinger 12. juni?

Det aller minste V65-forslaget (innl.pris kr 180) suste rett inn og betalte tilbake kr 3 578.

Kampala Kid i V65-2, Erga Fanten i V65-3 og ikke minst Pilgrims Power i V65-6 mot dagens nest største favoritt L.J.’s Andy Hall var alle herlige objekter.

42 andelslag på Eksperten suste inn med seks rette - ca 3 800 kr i snitt på hvert av dem.

I tillegg ble det rent bord i V4-spillet. Også her satt det aller minste V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 180). Utbetaling kr 1 604 kr.

Det ble altså supertreff på Momarken tirsdag, og igjen kan det gå mot veldig store kroner på en av våre favorittbaner. Menyen som venter denne torsdagen er nemlig SVÆRT KREVENDE, og det vil overraske oss om ikke dette gir meget godt betalt. Nå jakter vi tusenlappene med følgende:



V5-1 : 1 Exit River – Vi åpner med et skikkelig langskudd i innledningen. Exit River er en hest som er mer enn god nok når den leverer på sitt beste, og da duger den i massevis i omgivelser som dette. Kommer nå ut etter en liten pause, den er sikret et bra opplegg, og med luringen Østre opp, ja, så velger vi å varsle. Kan sjokke!

V5-2 : 2 Ready Eddie – Er egentlig en ganske ubrukt kapasitethest, og den skal bli utrolig spennende å følge for den nye treneren Tor Olaf Halle i tiden fremover. Er fryktelig bra på sitt beste, men har altså slitt de siste årene. Her er det formløst i mot, og den skal passes fra et perfekt spor bak bilen. OBS!

V5-3 : 8 Tingel Spretten – Var nok litt tyngre i kroppen enn hva Nils Olav Holm trodde på forhånd sist. Kom da ut etter pause, den fikk en dårlig start, men den er uansett ganske positiv i kulissene på oppløpet. Kan ventes mye forbedret med den blåseren i kroppen, og mot en motstand som ikke skremmer skal den passes!

V5-4 : 6 Birckbeck SR – Var meget oppløftende etter pause sist, og innsatsen likte vi. Suste til tet, men så valgte Steinseth å slippe. Ble sittende bom fast over mål, og draskylappene ble aldri nappet ned. Skulle den være ytterligere forbedret nå, ja, da er definitivt dette hesten å slå. OBS!

V5-5 : 3 Gator’s Last – Kommer ut etter et lengre avbrekk, og det er OK rapporter på den. Kan ikke få en finere oppgave enn dette, og den er på kronen riktig ute i grunnlaget. Motstanden som den støter på er veldig svak, og viser den bare i nærheten av noe form så duger den svært godt. MOTIVERT FAVORITT.