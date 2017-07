Vrient i Drammen

Eirik Høitomt er aktuell i Drammen torsdag. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En meget innholdsrik torsdag venter for vi som elsker å spille på trav og galopp! Moroa starter som vanlig kl.12.20, og da med lunsj til Lindesberg. Deretter blir det også en norsk lunsj, og den skjer i Drammen kl.13.40. Galoppen fikser ettermiddagen, og på Jägersro blir det både V5 + V4. Her starter man kl.15.00. Bergen Travpark byr så på V65 kl.18.50, deretter er det Åby som avrunder med V64 kl.19.25.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Det er ekstremt utfordrende i Drammen denne torsdagen, og alt annet enn en FET utbetaling i V5-spillet vil overraske oss. Vi har jobbet frem flere bortglemte ideer, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V5-1 : 5 Quentin Frontline – Blir ikke tatt på alvor i innledningen, men på ren kapasitet er den med garanti en av de beste. Har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den så fin ut i Årjäng sist. Kom da til mål med litt krefter igjen, og på klokken stod det 09,8 s 500m. Anette Frønes duger svært godt i omgivelser som dette, og her må hun passes med en traver som ikke blir spilt. Overrasker?

V5-2 : 6 Flammen Fortuna – Har fått noen løp i kroppen etter en lengre pause, og det har nok gjort veldig godt. Fant superformen i august i fjor, og vi går inn i den riktige tiden på året for denne hoppen. Er meget kjapp ut bak bilen, og her vil nok Undem prøve seg på startsiden. Har en bra sjanse om den leverer i nærheten av sitt beste.

V5-3 : 9 Brage Jerven – Har fått to løp i kroppen etter en lengre pause, og den er en hest under utvikling. Nå sist gikk den et strålende løp etter galopp, og den var løpets moralske vinner. Kan under 30 på distansen, og feilfritt må dette dreie seg om en STOR mulighet. Vi iler til med tipsnikken!

V5-4 : 10 Mariell’s Memory – Her er det veldig åpent, og vi blir alt annet enn overrasket om det kommer en skrell i et løp som dette. Vi prøver oss med det som var sistevalget når dette tipset ble lagt ut, men feilfritt gjør den seg ikke bort. Etter pause sist ble den hindret til galopp, tapte litt, men kom fint tilbake, og den satt fast over mål på en OK tid. Nå er det billigere i mot, den har fått et løp i kroppen etter pause, og den er ikke ueffen om det bare løser seg litt på veien. OBS!

V5-5 : 10 Filippa BR – Har nesten bare gjort fine løp over en lengre periode nå, og på ren form er ikke mange hester bedre enn vår klare ide i finalen. Nå sist feilet den med litt krefter igjen i den siste svingen, og den gikk glipp av en 15-tid på distansen. Her er det SÆRDELES billig i mot, og uten noe tull underveis så blir vi fakta overrasket om den ikke dukker opp på foto.

