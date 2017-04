Åby byr på en knallfin V64-omgang

Johan Untersteiner kjører vår V64-banker på Åby. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En meget hektisk torsdag venter, og her er det mye å glede seg til. Färjestad åpner dagen med et herlig V4-spill kl.12.20. Deretter blir det en internasjonal V5-omgang på Jarlsberg kl.13.40. Om kvelden er det igjen V65 fra Bergen, og V65-1 starter kl.18.50. Åby avrunder torsdagen med V64 kl.19.25.

Til helgen er det Leangen som knaller til med en fantastisk V75-omgang! Kurt Leirvåg er på hugget fra favorittbanen, og hans tips kommer i løpet av fredagen. V75-1 starter som vanlig kl.15.00. Søndag er det Grand Slam V75 fra Solvalla, og det er en omgang vi gleder oss stort til. V75-1 braker løs kl.15.50.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Åby er en av våre store favorittbaner i Sverige, og det er en bane de fleste får sjansen på. Torsdag venter en knallfin V64-omgang, og her skal vi være med å kjempe om en herlig opptur! Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 1 Razor Kronos – Vi går knallhardt ut denne torsdagen, og anbefaler et bankerspill direkte. Razor Kronos har nå fått tre løp i kroppen etter at den kom inn på stallen til Johan Untersteiner, og inntrykket sist var fantastisk bra. Ble da sittende bom fast som helt ubrukt, og den fikk to pluss i kanten av oss! Her er den BETYDELIG billigere ute, og med kun syv hester i feltet betyr sporet mindre. Vi tror hardt, og banker!

V64-2 : 8 Sahara Redrama – Kan selvfølgelig komme fykende tidlig, og fra tet er løpet normalt kjørt. Var bra når den vant tredje sist, men den har vært halt, og ikke like bra etter. Nå er det OK rapporter på den, og motstandsmessig ser dette veldig riktig ut. Plasseres først, men vi tør ikke å banke. Den har nemlig ikke imponert oss noe sånn veldig…

V64-3 : 6 Virtual Leg – Ble «bombet» ned til superfavoritt i V75’en sist, men da ble det galopp direkte. Har et voldsomt godt rykte på seg, og det skal dreie seg om en kanon. Skal stå først på ranken, men vi tør ikke å banke før den blir mer stabil. 1 Vagabond Vik (denne ble strøket torsdag) – Er fryktelig bra, men hva hjelder det når den må innom disse galoppene? Nå sist feilet den direkte, den tapte alt, men kommer helt svett tilbake, og den fikk to pluss i kanten av oss. Feilfritt kan den overraske, og den MÅ passes!

V64-4 : 2 Pine Valley – Var OK i debuten for Joakim Lövgren sist, og den noterte seg for en bra tid i nederlaget. Har normalt gått frem med den blåseren i kroppen, sporet passer perfekt, og den skal stå først på ranken. 4 Enjoy My Doll – Trener bedre enn hva resultatene viser, og den er ikke ueffen i omgivelser som dette. Nå sist ble den sjenert som pigg, og den gikk glipp av en plass helt der foran. Johan Untersteiner opp er spennende, og den tas tidlig på som et frekt objekt.

V64-5 : 8 Legoholm Zon – Interessant løp, og her er det veldig jevnt blant flere. Hesten vi plasserer først blir ikke spilt, og det gjør den nok ikke pga sporet. Dog så den fantastisk fin ut etter pause sist, og den kom HELPIGG til mål uten å få sjansen. Imponerte oss ved flere anledninger i fjor, den er ute mot helt riktig motstand nå, og den kan overraske med flyt på veien. SE OPP!

V64-6 : 6 Benjamin Evo – Blir hardt betrodd i finalen, og skulle den komme seg gratis foran så er fort løpet kjørt. Nå sist ble det delvis feil, men den viste 12,3 s 1000m i kulissene. Bra hest, og vi føler den er motivert. 9 Favorite Boko – Fullførte fint sist, men var noe tung i debuten for Peter Untersteiner. Det løpet gjorde nok knallgodt, det blir på med en yankervogn nå, og den står ypperlig til i startraske rygger. Kan få løpet, og den tas med på alt!