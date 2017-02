Åpen V64-omgang med frekke objekter fra Norge

Stensvik Maja og kusk Bjørn Steinseth. Fredag dukker de opp i V64-4. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Ny herlig opptur i Bergen! Deilig V65-klaff 23. februar!

Det ble igjen servert solide tips fra undertegnede til Bergen Travpark denne torsdagen! Super Strong (17%), og Arthurian Hanover (9,9%) var to lekre ideer som innfridde! På Eksperten ble det fullklaff for to flate bonger (fire andeler a Kr.500), samt to systemer (fire andeler a Kr.1 000). Utbetalingen ble meget fine Kr.21 672,-.

PS! Høydepunktet hittil i år på Bergen Travpark, kom 26. januar, hvor vårt V5-forslag på Kr.960 betalte ut storfine Kr.154 431,-.

Knallsuksess for Lerums V4-tips til lunsj!

Uken har startet meget sterkt for våre V4-bonger i lunsjen til Sverige, og vi har virkelig tatt for oss! Til Östersund mandag 20. februar ble det fullklaff for vår bong til Kr.480, og den betalte ut Kr.1 289,-. Til Bollnäs tirsdag 21. februar ble det igjen fullklaff for bongen til Kr.480, og nå betalte den ut Kr.5 670,-. Tar du rygg på undertegnede i lunsjen til Sverige?

En ny utfordrende V64-omgang venter denne fredagen, og vi tror på flotte kroner for de som greier å løse samtlige seks løp. Bankeren møter billig motstand, og den kan vi ikke spekulere i mot. Gå ikke glipp av følgende til Romme:



V64-1 : 6 Triton Baz – Innledningsløpet denne fredagen er det ikke noe spesielt bra klasse på, og noen få hester skiller seg litt ut. Favoritten føler vi er motivert, og den var god i nederlaget sist. Fullførte da solid, og den var kraftig forbedret fra løpet nest sist. Flyter på styrken, og distansen fredag passer den midt i blinken. Er også kuskeplusset med Ulf Ohlsson, og den skal stå først på ranken.

V64-2 : 8 Valle Åsa – Er meget god i denne stilarten, og det er ikke uten grunn at man tar turen fra Norge etter pause. Den har nok trent meget bra, og den skal bli spennende å følge. Står veldig riktig inne i dette monteløpet, den har en bra rytter, og den er verdt et forsøk som et frekt objekt! SKAL MED PÅ ALT!

V64-3 : 1 Repeat Amore – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den virker å være ordentlig pågang. Nå sist ble den sittende bom fast, og den hadde absolutt alt igjen over mål. Inntrykket var meget bra, og den fungerer betydelig finere enn før. Jörgen S. Eriksson er opp på sin springer før denne oppgaven, og han tror mye på at de kjemper om seieren. Er veldig kjapp ut, og det kan dreie seg om tet og slutt. SE OPP!

V64-4 : 5 Stensvik Maja – Her er det VIDÅPENT, og bred gardering er å anbefale. Hesten vi plasserer først blir ikke påaktet i det hele tatt, og når vi la ut dette tipset hadde den kun litt over 2% av innsatsene på seg. Det er for lite. Har nå fått tre løp i kroppen etter pause, og den gikk fullt godkjent i kulissene mot gode hester sist. Står nydelig inne i dette løpet, og skulle den fortsette sin fine fremgang, ja, da kan bomben smelle. OBS!

V64-5 : 8 Haveagoodtime – Vidåpent? Ja, om man ikke gjør som oss, og låser dette på kun to hester! Nest sist var den helt strålende i nederlaget mot meget kapable Mr. Dream Coktail. Nå sist var den urtapper i nederlaget fra utvendig posisjon. Har løftet seg enormt på slutten, den får opp en knallgod kusk, og motstanden er som den pleier. Bra sjanse, og vi dobler kun opp med 5 Flying Postman.

Dagens banker:

V64-6 : 8 Valeur – Er herdet mot langt tøffere motstand enn dette, og nå sist i V75’en gikk den 10,8 s 800m uten å få noe annet enn en premie. Kan ikke få et finere løp når det gjelder motstand, og viser den seg bare frem fra den siden den pleier, ja, da skal det normalt ikke være snakk om saken. Dette er dagens andre banker!