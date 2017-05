Årets første V64-galopp

Bokan (t.v) som her vinner Norsk St Leger på Øvrevoll i 2015 sammen med Jan Erik Neuroth blir blant favorittene i V64-5 på Jägersro tirsdag kveld. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Solvalla-helgen: Mye å glede seg til

Oddstips NHL: Pittsburgh har matchball



Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En herlig trav- og galoppuke er vel i gang, med den store Elitloppshelgen på Solvalla kommende helg. Det betyr V75 både lørdag og søndag fra Solvalla og en parade av store løp og herlig sport. Men mye skal skje før den tid og tirsdag kveld er det klart for årets første V64-omgang med galopp fra Jägersro galoppbane i Malmö.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Nettavisens galoppeksperter har vist strålende tipsform den siste uken, og da spesielt på de to siste V65-omgangene på Øvrevoll.

Strålende suksess på Øvrevoll torsdag 11. mai

Det ble full pott for absolutt alle tipsforslag til den store V65-jackpotomgangen på Øvrevoll torsdag. Det aller minste V65-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 162) satt klokkerent og betalte tilbake meget flotte 4 216 kroner. På Eksperten ble det da naturligvis treff på alle andelslagene som ble solgt og totalt ble det ca 120 000 kroner innspilt på Øvrevoll torsdag. Innsatsbeløp ca 45 000.

V65-systemfullklaff på Øvrevoll 17. mai!

Nettavisens galoppeksperter kom ikke helt i mål på de flate kupongforslagene i V65-omgangen på Øvrevoll på 17. mai. Disse fikk alle hhv tre og seks femmere (kr 187 per femmer). Men flere av systemene satt som de skulle og det var systemene som hadde banker på 4 Icecapada i V65-3 som også var hovedbankeren på onsdag! Systemet "BirgerV65Nasjonaldag3" (20 andeler a kr 200) betalte ut kr. 30 109 i ilkhet med systemet "BirgerV65Nasjonaldag6" (4 andeler a rr.1000) Begge disse systemene fikk to seksere pga en sen strykning. Systemet "BirgerV65Nasjonaldag1" (4 andeler a kr 1500) betalte ut kr 16 644.

Fantastisk flott løpsdag

Tirsdag kveld blir det fart i lukene til galoppen på Jägersro. Årets i særklasse beste løpsdag sportslig sett, og den er også interessant spillemessig. Vi har tro på at det går an å gå litt ned i de fleste løpene, men et par av favorittene får motstand.

Frekk banker på de minste V64-forslagene

I V64-1 setter vi 3 Bolt først. Han trenes av Wido Neuroth, og i årsdebuten 30. april på Jägersro ble vi imponert. Han lå 15 lengder bak teten inn i siste sving og var ni lengder foran i mål! At løpet nå er lenger, er nok bare en fordel. Motstanden er hardere, men med favoritten 6 Tin Man klart mer spilt, prøver vi 3 Bolt som banker på de to minste V64-forslagene og tar med favoritten 6 Tin Man på de større forslagene.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Hovedløpet er Pramms Memorial med 700 000 til vinneren. I fjor ble Silver Ocean, trent av Niels Petersen, nummer to fra spor 11. Året før vant han enkelt. 1 Silver Ocean blir vår favoritt i et strålende løp i V64-3/V4-1.

Flere ganger på de svenske stordagene har det gått bra i V4. V4-spillet omfatter de fire siste V64-løpene. V4 på disse dagene gir ofte veldig bra, og vi har trua også denne tirsdagen. Vi spiller bankerfritt i V4, men låser V4-3/V64-5 på tre hester. Vår favoritt heter 1 Be My Academy, men både 6 Duke Derby og 5 Bokan er tøffe utfordrere.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen