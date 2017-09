Billig oppgave for V64-bankeren

Poet Broline og kusk Peter Untersteiner. Fredag kjører Johan Untersteiner. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi har en helt herlig weekend foran oss, og det er ingen tvil om at høydepunktet denne helgen skjer på Färjestad lørdag hvor det altså er duket for en heidundrende felles V75-omgang med våre svenske venner. Her ligger det hele 24 millioner i sjuerpotten, og vi har MYE snadder pågang. Når det gjelder dagen i dag så er det Solvalla som er først ut med en V65-lunsj kl.12.45. På Jarlsberg kl.18.50 blir det V65-jackpot, og det ligger hele Kr.512 552 ekstra i sekserpotten. Kalmar er sist ut, og her starter V64-1 kl.19.25.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Det er bra kvalitet på løpene i dagens V64-omgang, og her blir det flott sport samt stort spill. Vi går hardt ut, og anbefaler et bankerspill på 7 Poet Broline. En billigere oppgave enn dette kan den nesten ikke få, og vinner den ikke her, ja, da blir vi utrolig skuffet over den. Sjekk ut følgende:



V64-1 : 7 Poet Broline – Har ikke fått det helt til som 5-åring, men man skal også være klar over at den har vært veldig tøft matchet. I årsdebuten på Färjestad vant den på en 11-tid, og banket da Twister Bi… Kommer nå ut etter en treningspause, rapportene på den er fine, og mot en billig gjeng skal mulighetene være knallgode. Burde komme seg gratis foran i et løp som dette, og da skal dette være over. VI TROR MYE PÅ FAVORITTEN!

V64-2 : 10 Rex Lane – Var enormt opplagt sist, og den vant da sprettlett på en knallgod tid. Har i følge Peter Untersteiner hatt sine småproblemer etter det løpet, men rapporteres nå å trene fint igjen. Er en klart motivert tipsener, men med tanke på at den har slitt litt så tør vi ikke å gå all in.

V64-3 : 3 Sandsjöns Revenue – Vant tre løp i fjor, men har enda ikke fått vinne i år. Er nok heller ikke den som rader opp, men i et billig løp som dette duger den normalt svært godt. Gikk helt OK sist, og da var den hakk i hel på klart bedre hester enn dette. Er normalt sikret et bra opplegg fra et fint spor, og vi iler til med tipsnikken.

V64-4 : 11 Arn Hammering – Få hester gjør at tilleggene betyr mindre, og Arn Hammering vil ha god kontakt med de øvrige direkte. Distansen takler den normalt bedre enn de fleste, og formen til Arn Hammering er meget bra. Gikk en lav 13-tid sist over mellomdistanse med en innlagt galopp sist, og det må være bra. Settes knepent først i et ganske fint stayerløp.

V64-5 : 2 Darling Hornline – Har et drømmeløp foran seg her, og nå kommer vel seieren? Var ikke med bak bilen sist, og den tapte lengder direkte. Gikk fullt godkjent etterpå, og da møtte den betydelig bedre hester enn dette. Er klart bedre enn raden, den har sjeldent fine betingelser foran seg nå, og den må bare prøves. Bankes i DD-spillet!

V64-6 : 13 Angel Rain – Helskummel finale, og her kan det skrelle til. Vår ide er nok best på kapasitet, og den var dessuten bra i debuten for Bjørn Goop sist. Er normalt ytterligere forbedret til denne oppgaven, motstanden skremmer ikke, og feilfritt skal mulighetene være gode. Settes først, men løpet garderes bredt.