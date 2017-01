Cantona sentral i dagens V64-omgang

Johan Untersteiner kjører dagens V64-banker. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Systemfullklaff på Momarken 10. januar!

Det ble fullklaff for undertegnedes V65-systemer (fire andeler a Kr.1 000) på Momarken denne tirsdagen. De betalte ut Kr.9 403 per stk. Vi hadde blant annet tålt ALLE hestene i V65-3, og det var derfor surt å kun få inn et andrevalg der. Vår herlige banker, Ebba BR (32,9%), bare blåste rundt feltet, og kom alene til mål.



Det var stolpe ut under V64-omgangen på Åby torsdag. Tumble Dryer (2-valg), Gustavo Boko (2-valg/vår banker), og Lord Brodde (6-valg) hadde vi solid tro på denne torsdagen, men alle ble altså nummer 2! Nå er vi ute etter en saftig revansje, og skal vi til lukene med følgende til Kalmar:



V64-1 : 4 Karlsberg – Skal endelig ut på sin beste distanse igjen, og den må ikke glemmes i innledningen. Vant to løp i januar i fjor, og da skrellet den ordentlig til på nettopp Kalmar, på omtrent samme dag. Er brennkvikk fra start, den har fått et perfekt spor bak bilen, og det er NÅ denne skal spilles. Var noe under pari sist, mens den ble sittende fast med krefter igjen nest sist. Formen skal ikke være så verst, og vi velger altså å varsle!

V64-2 : 4 Chatwat – Monte. Er en banker for de som tør å ta en sjanse. Den var strålende i nederlaget mot 13 Alexis Goodland nest sist, og da gjorde den altså jobben på utsiden av den. Står nå 20m billigere inne i løpet. Nå sist feilet den mot første sving, og den tapte alt. Kom gnistrende tilbake, og den vinner det løpet lett uten galoppen. Skulle den komme seg tidlig foran her, ja, da må sjansene være meget gode! SPILLES!

V64-3 : 8 Melba BT – Ble sittende fast med vinnerkrefter i V75’en sist, og vi likte det vi fikk se da. Har nå fått tre løp i kroppen etter pause, og den skal normalt bare bli bedre og bedre fremover. Motstanden er ikke akkurat veldig skremmende, og klaffer det bare fra et dårlig spor så forventer vi at den dukker opp der foran. PASSES!

V64-4 : 6 Cantona America – Er en lillebror til mer kjente Abaz America, og det er snakk om en ordentlig bra hest. Jogget 16,8/2660mv sist, og da brukte Johan Untersteiner hesten minimalt. Var ikke 100% i aksjonen, men ikke noe slik at det var noe alvorlig. Kommer nå ut etter en treningspause, det er gode rapporter på den, og MYE tyder på at den også er ubeseiret etter løpet i kveld. I en ellers krevende omgang velger vi også å banke dette talentet!

V64-5 : 15 Ni Talar Bra Latin – Småskummelt løp om ikke favoritten vinner. Her er det nemlig veldig mange som ligger i skorpen, og skulle favoritten ha en dårlig dag, ja, da kan det smelle. Når det gjelder Ni Talar Bra Latin så har den løftet seg på slutten, og den var positiv i nederlaget sist. Her er den BETYDELIG billigere ute enn de siste gangene, og blir det bare ikke helt feil på veien så kan den runde. Dog liker vi ikke å gå ALL IN på tilleggshester i løp som dette, og på vår bong blir det derfor bred gardering.

V64-6 : 8 Skylane – Har fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og det er en hest med bra form. Var åtte ganger blant de to beste på elleve forsøk i fjor, og den pleier å være med i fremste rekke. Holdt bra etter en tøff åpning sist, og vi forventer at den bare skal bli bedre og bedre fremover! Blir nok satset med fra start, og havner den bare ikke helt feil på det så har den en meget fin mulighet i en ellers veldig jevn finale.