Chaves med jackpotbankeren

Elione Chaves (her på Øvrevoll-kjenningen Dickie Dickens) rir Nettavisens V64-banker på Jägersro mandag kveld. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En strålende trav og galoppuke er i emning med lørdagens V75-omgang på Bergen travpark som det aller største høydepunktet. Onsdag er det ekstra V75 fra Solvalla med anerike Jubileumspokalen som den store sportslige godbiten. Men før den tid skal vi gjennom en meget innholdsrik mandag som byr på V5-lunsj på Bjerke og V4-lunsj på Färjestad. Til kvelden venter en strålende V64-jackpotomgang med hele 984 479 SEK ekstra i sekserpotten fra Jägersro galoppbane, mens Leangen byr på 10 løp i kveld med både V4, V65 og V5 på menyen.

Mandagskvelden har en rekke flotte løp på programmet. V64 starter med Svenskt Oaks i V64-1 og Hurricaneløpning i V64-2 med henholdsvis 400 000 og 500 000 kroner i førstepremie. Underlig nok er det ingen norske hester i de to største løpene, men flere i rammeløpene.

De to hestene med startspor 1 blir store favoritter i disse to løpene. I V64-1, som er Oaks, blir 1 Dorcia mye spilt. Vant Derby, og gjentar hun den prestasjonen, blir det nok en ny seier. Vi bankerspiller på det minste V64-forslaget, men tar med 3 Arctic Run og 5 Mrs Kiesza på de større forslagene.

Favoritten garderes

I løpet etter (V64-2) gjelder det samme for 1 Stricker, som var toer i Derby. Men her er det mange bra hester som står distansen 2650 meter, som vi tror er i grenseland for Stricker.

Jackpotbanker i bånn

Vi går litt i mot og velger oss i stedet 4 I Kirk i V64-6 som vår V64-banker og DD-banker. Er en sprinter som aldri har tapt på Jägersro. Årsdebuterte nylig til seier fra spor 13, og nå står han mye bedre til. Er normalt rask nok til å ta teten og lede hele veien.

