Det blir Cash i V64-spillet

Johnny Takter kjører vår V64-banker på torsdag. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Til Åby torsdag byr vi på følgende:

Dagens beste banker:

V64-1 : 6 Cash Crowe – Er et superløfte, og den leverte en gnistrende årsdebut. Bare forsvant fra de øvrige nedover oppløpet, gikk 13,5 s 800m, og da kjørte ikke Takter noe spesielt på den. Her får den gratis tet, og finner den bare ikke på noe tull, ja, da snakker vi om en klink vinner. Vi åpner med en solid banker!

V64-2 : 2 Dirty Dancing In – Har ikke gjort noen feil i denne stilarten, og det har blitt fire seire i monte. Den er altså veldig bra i denne stilarten. Dog hadde nok den helst sett at distansen var litt lengre, og det er grunnen til at vi ikke banker. Motivert favoritt, men…

Dagens andre banker:

V64-3 : 2 Canadian Rolls - Så knallfin ut på Bjerke sist etter pause, og vi gav den et STORT pluss i kanten. Man må ikke glemme at denne har blitt matchet mot de beste i årgangen, og den har for lite penger på konto målt opp mot kapasitet. Kan ikke få en bedre oppgave enn dette, og vi må bare tro hardt. Dette er vår andre banker!

V64-4 : 8 Rex Lane – Var meget solid etter pause sist, og den viste seg frem fra sin beste side da. Kom alene til mål, og det strålte virkelig av den. Har normalt gått MYE frem med det løpet i kroppen etter pause, og fra dette smygsporet kan det fort bli riktig. Prøves som en frekkis!

V64-5 : 1 Shannon Box – Vi liker strekhester i oppgjør som dette, og spesielt når banene nå begynner å bli veldig raske. Hesten som vi her prøver oss med er ute som et 10-valg i Travronden, og det mener vi er feil. Var nemlig meget bra i nederlaget sist, og det å gå i dødens på en hest som Like A Star er ikke enkelt. Vi hadde 13,5 s 800m på klokken, og vi likte det vi fikk se. Nå er det opp med Kim Eriksson, den står perfekt til, og den må passes!

V64-6 : 9 Västerbo Arthur – Har ikke levert med sko, og den trives rett og slett ikke med sko på beina. Var tilbake som en vinner uten sko på beina sist, og dette er en ordentlig bra hest i grunnlaget. Her møter den på en SVÆRT overkommelig gjeng, og vi iler til med tipsnikken! For de som leter litt på dypet, ja, de skal se opp for 1 Pretty Trio. Her er det stigende form, den satt bom fast som pigg sist, og den kan få det sydd opp fra drømmesporet.