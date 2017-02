Det oser store kroner i V64-spillet

Magnus Jakobsson er aktuell i dagens V64-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Sportspills øvrige søndagsmeny:

V4 Umåker: Norberg byr på mulige sjokk i lunsjen

Premier League-singel: Swansea har fått opp dampen

Bundesliga-singel: Freiburg har statistikken med seg

Ligue 1-dobbel: Søderlund og Saint-Etienne innfrir

Serie-A singel: Palermo har stått opp fra de døde

La Liga singel: Las Palmas spilles til flott odds

Tippekupongen: Atletico Madrid en av de sikre

VM jaktstart kvinner: Koukalova like god som Dahlmeier

Lerum med spillfest i Harstad 5. februar!

Det ble fantastisk flott treff i V5-spillet fra Harstad søndag. Det mellomste V5-forslaget (innl.pris kr 480) betalte ut helt fantastiske 26 104 kr. Tre andelslag med fire andeler a kr 125 på Eksperten (6 526 kr tilbake per andel), ett andelslag fem andeler a kr 101 (5 220 kr tilbake per andel) og ett andelslag ti andeler a kr 50 (2 610 tilbake per andel), var gledelig nok blant de andelslagene til Nettavisen som fikk ta del i den strålende V5-suksessen.

I V65-spillet der det var stor jackpotomgang, ble det noe mer favorittpreget, men Nettavisens aller minste V65-forslag (innl.pris 150 kr) satt uansett klokkerent og betalte tilbake 1 524 kr.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Ny toppgevinst! Lerums V75-system betalte ut Kr.159 607!

Det ble servert meget sterke V75-tips til Solvalla 29. januar! Vårt V75-system (fire andeler a Kr.1 500) betalte ut hele Kr.159 607,-. Linus Boy innfridde som dagens beste banker, og superskrellen Nisse Roc (1,7%) var med på samtlige bonger! Vårt reduserte V75-forslag med en innleveringspris på Kr.432 betalte ut Kr.3 072,-. Det ble også bra for de som tok rygg i V5-spillet, og her betalte vår reduserte V5-bong på Kr.432 ut Kr.4 526,-



Kr.960 ble til Kr.154 431 i V5-spillet på Bergen Travpark 26. januar!

Det ble svært vrient i V5-spillet på Bergen Travpark denne torsdagen, og kun fire bonger greide å løse V5-rebusen. Undertegnedes V5-forslag med en innleveringspris på Kr.960 satt imidlertid som støpt, og utbetalingen ble enorme Kr.154 431,-. På Eksperten ble det fullklaff for en av våre V5-bonger (fire andeler a Kr.250), og det ble en ordentlig opptur for de som tok rygg.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Årets mest vriene V64-omgang venter søndag! Romme står for løpene, og dette var en omgang som tok tid å gjøre ferdig. Vi blir ikke overrasket om det blir millionutbetaling i V64-spillet, og vi spiller frekke bonger i jakten på storcashen! Sjekk ut følgende:



V64-1 : 4 My Little Friend – Et VIDÅPENT monteløp innleder denne søndagen, og her kan det smelle! Ideen som vi vil varsle for, likte vi godt under sal sist, og det var en rytterfeil som gjorde at det ikke ble seier der. Jenny Björk trodde nemlig at hun satt på løpet, og ble dermed speedet ned. En slik feil gjør ikke meget dyktige Jennifer Persson. My Little Friend har dessuten fått et løp under sal nå, og den er fort forbedret til dette løpet. SKRELLER?

V64-2 : 3 Lisa Mollyn – Har en drømmeoppgave foran seg her, og det kan dreie seg om tet og slutt. Feilet i comebacket sist, og det var tidlig game over. Vant 2 av 8 i fjor, og det kan fort være duket for årets første seier her. Kan neppe få noe veldig finere løp enn dette, og vi iler til med tipsnikken! 1 Løpeld – Blir for lite spilt, og det er en hest med flott form. Havnet utvendig leder sist, den var på vei til å gjøre et toppløp, men feilet så med et lite grep ut på oppløpet. Var ikke 100% i aksjonen, og skulle den se bedre ut her, ja, da har den skrellform i kroppen. OBS!

Dagens frekke banker:

V64-3 : 1 Moa Star – Blir SOLID kuskeplusset med Magnus Jakobsson denne søndagen, og da må i hvertfall vi benytte oss av en slik sjanse! Formen er dessuten bedre enn raden, og den feilet som PIGG når kusken «greide» å huke hjul med den i den siste svingen sist… Hadde helt sikkert kjempet om seieren uten det uhellet, og den hadde travet rundt 15,5/15,6 på distansen. Har et NYDELIG løp foran seg nå, og dette må dreie seg om en fin mulighet! VI BANKER FREKT!

V64-4 : 1 Wild Fakson – Småskummelt kaldblodsløp, og her kan det skrelle til. Hesten vi plasserer først er egentlig ikke så verst, og den må passes fra meget spennende betingelser. Har nå fått to løp i kroppen etter et langt avbrekk, og den er ordentlig pågang. Fullførte oppløftende sist, og den gikk en fin tid da. Er nok fort enda mer forbedret til denne starten, og skulle den krabbe ned på 29-tallet så blir den ikke enkel å fange. OBS!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V64-5 : 10 Matchmaker AS – Har fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og det har nok gjort veldig godt. Trakk seg tilslutt i V75’en sist, men da var det knallhardt i mot, og at den ikke orket helt hjem over 3140mv er det ikke noe å si på. Skal normalt bare bli bedre og bedre fremover, og med flyt på veien må den være HELAKTUELL! SPILLES I DØNN RIKTIGE OMGIVELSER!

V64-6 : 5 Clerys Spring DT – Gjorde noen fine løp i fjor som 3-åring, og den skal bli spennende å følge i årsdebuten etter at vintertreningen er gjort unna. Kommer her ut i en VIDÅPEN finale, uten de helt store stjernene, og er den godt forberedt, ja, da skal mulighetene være gode. Plasseres første på ranken, men løpet velger vi uansett å gardere da veldig få av disse har vist seg til å være noe man kan stole på.