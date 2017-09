Dobbel V64-jackpot med 1,5 millioner ekstra

Veijo Heiskanen er aktuell i dagens V64-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

En meget spennende torsdag venter, og her er det mye å glede seg til. Allerede kl.12.20 er det duket for V4-lunsj til Dannero. Kl.13.40 blir det så V5-lunsj i Drammen. Bergen Travpark byr på en av årets beste V65-omganger kl.18.50, før Åby avrunder med en heidundrende DOBBEL V64-JACKPOT kl.19.25. Her ligger det hele Kr.1 551 147 ekstra i sekserpotten.

Herlig fullklaff på Bro Park 12.september!

Våre galoppeksperter jobber på høytrykk, og tirsdag var det duket for en herlig gevinst for de som kjøpte seg inn i V5-systemet vårt på Eksperten (fire andeler a Kr.750). Systemet satt nemlig som spikret, og betalte ut hele Kr.62 044,-. I V4-spillet samme dag ble det også fullklaff for Nettavisens forslag til Kr.960. Her kunne man hente ut meget fine Kr.3 770,-.

DD + V5-fest på Jarlsberg 12. september!

Det ble alt annet enn en lett DD-omgang på Jarlsberg tirsdag. Supersjokket Frier Birk (7-valg) kombinert med Ny Komet (3-valg) ble vrient for folk flest, men ikke for de som tok rygg på undertegnedes tips. Frier Birk var nemlig med på to hester i DD-1, mens Ny Komet var med på tre hester i DD-2. DD ble altså ranket ut på kun 6-rekker, og vårt minste forslag på Kr.180 betalte ut Kr.3291,-. Vårt største forslag på Kr.360 betalte ut Kr.6 582,-.

Det ble også fullklaff på undertegnedes V5-forslag til Kr.480 denne dagen. Her spilte vi dobbeltbanker på Voje Jerv + Frier Birk, og for de som tok rygg her, ja, de kunne hente ut Kr.3 825,-

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Åby byr på en praktfull V64-omgang torsdag, og det skal altså dreie seg om en DOBBEL-JACKPOTOMGANG med hele 1,5 millioner ekstra i sekserpotten. Omgangen som venter er svært utfordrende, og det vil overraske oss mye om ikke det venter en bra bunke med tusenlapper for de som løser V64-rebusen. Vår banker kommer ut i V64-3, og her må vi bare tro mye på en ordentlig formbombe! 2 Don Corleone Trot har sett utrolig flott ut to ganger på rappen, og nå må vi bare gå til på den! Sjekk ut følgende:



V64-1 : 11 Princess Of Love – Er en skadeforfulgt, men svært grunnkapabel hoppe som ikke blir helt tatt på alvor her. Den har gjort to løp etter et lengre avbrekk, og den var enormt god til seier sist. Passerte på 10,6/13,3, og den vant veldig enkelt. Har stor toppfart i kroppen sin, den er sylvass på speed, og med tempo er den god nok til å skrelle. Plasseres først i et småskummelt løp.

V64-2 : 7 Belong Life – Fullførte fint sist, og den var ikke helt tom i mål da. Nest sist avslutter den knallsterkt etter sene luker, og da var den ute mot klart bedre hester enn dette i V75 (finale). Sporet trekker selvfølgelig ned, men med flyt er denne SYLVASS på speed, og den skal opplagt passes om det bare klaffer litt på veien. Settes først som et deilig frekt bud!

V64-3 : 2 Don Corleone Trot – Har ståt i spor 10-10-12-8 de fire siste gangene, og utbyttet fra de dårlige sporene har vært magert. Er dog MILEVIS bedre enn raden, og det er nå denne skal spilles. Leverte et voldsomt oppløp via drøye spor nest sist, og da viste klokken 11,7 s 400m med alt igjen. Nå sist ble alt helt feil, og Veijo måtte etterhvert bakke den sjakk. Spurtet som en demon når den fikk fritt frem i kulissene på oppløpet, og den så helt rå ut i målgangen med krefter igjen. Har ENDELIG trukket et bra spor, og klaffer det bare bittelitt på veien så må vi bare tro på seier. SPILLES!

V64-4 : 10 Udini’ Font – Småskummelt løp hvor det ikke er mange sjanseløse med. Vår ide blir muligens et dønn sistevalg, men her skal man være klar over at hesten har en rad som lyver. Den debuterte for Bengt Holm nest sist, og den gjorde da et helt ellevilt løp etter en grov startgalopp. Nå sist fikk den dødens, og det likte den ikke like godt. Viser den takter som nest sist, og det blir litt tempo, ja, da er denne god nok til å supersjokke. OBS!

V64-5 : 2 Eldrick Boko – Likte vi skarpt etter pause sist, og den skal stå først på ranken. Avsluttet som en VIND ute i banen i det nevnte løpet, og selv om den viser 08,8 s 700m så rakk den ikke frem til seier. Sporet har den normalt ingen problemer med, og den har taklet trange spor i volten tidligere. Viser den tilsvarende takter som sist har den en meget fin mulighet, og vi føler at det er snakk om en motivert tipsener.

V64-6 : 1 Tinamo Jet – Er kanskje dagens beste objekt, og her setter vi varsellampene på full styrke. Det har nemlig blitt veldig feil for denne på slutten, og man skal også være klar over at den har vært knallhardt matchet. Formen er BETYDELIG bedre enn raden, den er kjapp ut, og fra rygg leder/tredje innvendig kan den helt klart overraske via ledige spor på oppløpet. Har endelig en helt riktig oppgave foran seg, og her skal i hvertfall vi til lukene. MÅ MED PÅ ALT!