Dobbel V64-jackpot med 1,9 millioner ekstra i potten

Johan Untersteiner kjører vår jackpotbanker på tirsdag. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Herlig fulltreff fra Leirvåg på Leangen 8. mai - tok du rygg?

Det ble fullklaff for totalt ÅTTE BONGER på Eksperten denne mandagen, og bongene hadde alle navnet "LeirvågV65JaktLeangen". Banker av stål var Komnes Omer, og Baloo N. ble det stormvarslet for mot en av dagens tynsgte favoritter, Chef Superb. Bongene kostet fra Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300) til Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500), og betalte ut fra Kr.10 964 til Kr.11 303,-. Vi gratulerer de som var med på denne oppturen!



Lukene ble tømt i lunsjen på Bjerke 8. mai!

Untertegnede var på hugget i lunsjen på Bjerke denne mandagen, og tipsene var knallsterke. Nettavisens minste V5-bong på Kr.240 satt som den skulle, og betalte ut Kr.2 213,-. Her banket vi blant annet 13,50 oddseren Bulldozer, og følgende info ble gitt:



V5-2 : 3 Bulldozer – Gikk et strålende løp etter galopp sist, og dette er en traver med bra kapasitet i forhold til det grunnlaget den har på konto. Tiden som den havnet på sist må sees i lys av en krevende bane. Her står den helt riktig til, og feilfritt skal noen og enhver få kjørt seg. MÅ MED PÅ ALT!

To siste info bonger betalte ut Kr.24 556 på Forus 6. mai!

Det ble ikke helt lettløst på Forus denne lørdagen, og heller ikke undertegnede var god nok. Dog ble det en saftig "trøst" for to siste info bonger fra undertegnede (fire andeler a Kr.899). Disse inneholdt syv seksere, og en haug med femmere. Utbetaling på disse bongene Kr.24 556,-.

Vi har en knallspennende tirsdag foran oss, og det naturlige høydepunktet skjer på Axevalla kl.19.25. Her er det nemlig DOBBEL-JACKPOT i V64-SPILLET, og det ligger altså enorme 1.935.228 ekstra i sekserpotten. Omgangen er alt annet enn lettløst, og det vil overraske oss stort om det blir dacapo på gårsdagens favorittparade, Nei, her tror vi på store kroner for de med seks, og vi knaller likegodt til med en småfrekk banker!

Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 7 The True F. – Ble bortkjørt av Johnny Takter sist, og det var ikke hestens feil at det ble melkesyre tilslutt. Får nå Stefan Söderqvist opp bak seg, og med et mer «normalt» opplegg duger den godt i omgivelser som dette. Plasseres knepent først i et løp hvor det er jevnt mellom fire hester.

V64-2 : 4 Helen Afrika – Er MYE bedre enn raden, og den har en TOPP MULIGHET om den går feilfritt i omgivelser som dette. Nå sist feilet den med krefter igjen vel 300m fra mål, og da var den ute mot en helt annen verden av hester kontra det den møter nå. Kom fint tilbake i kulissene etter galoppen, en galopp som skyldtes en knallhard bane som den ikke fikk helt feste i. MÅ BARE PRØVES NÅ!

V64-3 : 2 Lucky Babe – Føler vi ligger litt i skorpen, og den skal passes nå, Har radet opp med fine løp den siste tiden, og den går 15-tider på distansen hver gang. Nå sist tapte den kun for meget gode Global Tess, og akkurat det var ingen skam. Kan ikke få et finere løp enn dette, og vi må bare varsle. SKAL MED PÅ ALT!

V64-4 : 1 Saint Mathilda – Vant tre løp for samme kusk i fjor, og da fant den storformen midt på sommeren. Har nå fått fire løp i kroppen etter pause, og formen er slett ikke verst. Nest sist er den VELDIG tapper fra dødens, og da taper den kun for gode Smevikens Cruiser… Kan åpne, den står riktig til, og den kan opplagt skrelle om den leverer et løp på sitt beste. OBS!

V64-5 : 1 Ritzo – Er et spennende langskudd i dette stayerløpet. Den har gradvis gjort det bedre, og storformen er nok ikke veldig langt unna. Nå sist ble den sittende bom fast mot blant andre 3 Top Yllit/8 Whisky Akema, og den kom ubrukt til mål. Jepson opp er et solid kuskepluss, den er kjapp i vei, og den er sikret et bra opplegg. Kan vinne dette, og den skal passes!

Dagens banker:

V64-6 : 13 Magnifico – Blir vår soleklare jackpotbanker. Den blir trolig kun et 2-valg i spillet, og det tar vi i mot med en stor takk. Den har fått tre løp i kroppen etter at vintertreningen er gjort unna, og nest sist er den helt enorm i nederlaget. Sitter da blant de siste med meget gode Farmer Jack i tet. Gjør en helt svett sisterunde som toer bak Farmer Jack, og på vår klokke stod det 12,1 s 900m. Nå sist taklet den ikke volte, og det løpet setter vi en tykk strek over. Tirsdag er det auto, det er et fint spor i sportrappen, og det er ingen Farmer Jack med i dette feltet. Bør runde, og vi tror ikke den taper dette uten hindringer underveis. BANKER!