Dobbel V64-jackpot med 2,2 millioner ekstra

Hans Chr. Holm og Stumne Scott. Fredag kjører Kaj Widell. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Lukene ble tømt til lunsj i DD-spillet 10. oktober! Vi banket en 18-oddser!

Undertegnedes DD-tips smalt ordentlig til i tirsdagens omgang til Gävle! Supersjokket Brenne Brakar (Odds 18,78) ble servert som en helt fantastisk banker, og den kombinert mot Alan Wadd i DD-2 ga saftig betalt! Undertegnedes lille DD-forslag med en innleveringspris på Kr.180 betalte ut Kr.4 205. Det store forslaget med en innleveringspris på Kr.360 betalte ut storfine Kr.8 410,-.

Vi serverte følgende info på Brenne Brakar:

V4-3 : 2 Brenne Brakar – Feilet pga kusken sist, og den så helt ubrukt ut mot oppløpet når den galoppen kom. Da var den ute mot blant andre Tand Kraft… Er selvfølgelig ingen hest man kan stole 100% på, men feilfritt så vinner den trolig dette løpet fra dødens. Ola Åsebø kjenner denne best, og han har vunnet 2 av 3 ganger med den. Blir ikke tatt på alvor pga en dårlig rad, men formen er der, og man skal være litt på vakt. SE OPP!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Strålende lunsjklaff på Øvrevoll 11. oktober!

Nettavisens galoppeksperter har i årevis levert strålende galopptips. Under onsdagens V4-lunsj på Øvrevoll, slo de til igjen. V4-forslaget med innleveringspris på kr 432 satt klokkerent og betalte tilbake praktfulle 17 550 kr. I forhåndsvurderingene var de helt klare på at V4-3 var åpen og helgarderte dette løpet på samtlige forslag. Det viste seg å være helt rett, da 11. valget og sistevalget 6 Sound Of Silence vant enkelt. Også i V4-2 hadde de super teft. 7. valget og femprosenteren 6 Ciccarelli var markert på kun tre hester på V4-forslaget til 432 kr, og naturligvis en svært medvirkende årsak til den strålende gevinsten.

Totalt var det 24 andelslag på Eksperten som fikk ta del i moroa og hver seg fikk 17 550 kr på deling.

Disse fordelte seg slik:

Tre andelslag ti andeler a kr 50

Tre andelslag fem andeler a kr 101

Fire andelslag fire andeler a kr 125

To andelslag fem andeler a kr 200

Fire andelslag fire andeler a kr 250

To andelslag fem andeler a kr 300

Tre andelslag fire andeler a kr 500

Tre systemspill andelslag fire andeler a kr 750

Innspilt totalt på disse 24 andelslagene kr 421 200, og omsatt ca kr 27 000.

Det skal altså dreie seg om en DOBBEL V64-JACKPOTOMGANG til Romme denne fredagen, og det ligger vel 2,2 millioner ekstra i sekserpotten. Vi går knallhardt ut i dagens omgang, og på de flate bongene står stortalentet 3 Easter Smart alene. Det er mulig vi tar oss råd til å gardere den på systemene via Eksperten, men den avgjørelsen blir først tatt senere. Skulle vi eventuelt gardere den på systemene så spiller vi uansett med faktor da den har en knallgod sjanse til å innfri. Sjekk ut følgende:



V64-1 : 3 Easter Smart – Er fryktelig bra, og den har altså vunnet 4 av 5 løp! Har veldig MYE inne, og den har aldri kommet skikkelig sliten til mål. Thorsten Tietz bruker store ord om sin springer, og han sier rett ut at han tror det dreier seg om en vinner. Møter her en veldig overkommelig gjeng, sporet er bra, og vi kan fakta ikke se hvem som skal kunne utfordre den i dette feltet. VI ÅPNER MED EN SOLID BANKER!

V64-2 : 10 Queen C.D. – Har fått fire løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den blir stadig bedre. Sist ble det feil for den, men den fullførte uansett bra. Gangen før avsluttet den bra for samme kusk, og da viste klokken 13,3 s 1000m. Er dønn riktig ute i grunnlaget nå, og ingen går klar her om den leverer på sitt beste. Hadde USLE 5,7% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og det tar vi i mot med takk!

V64-3 : 1 Stumne Scott – Var overraskende bra sist, etter at den var under båten i monte nest sist. I det nevnte løpet sist spurtet den sterkt fra køen, var kun en halv lengde bak meget gode Stram Vaier, og på klokken stod det 23,5 s 800m… Er lynrask fra start, trives klart best på sprint, og får den bare travet til å stemme, ja, da kan opplagt dette gå veien. Veldig interessant er det at vi snakker om en hest som fant SUPERFORM på denne tiden i 2014, 2015, og 2016! MÅ BARE PRØVES SOM FOR LITE SPILT!

V64-4 : 5 Gloria Band – Et dårlig løp venter, og her er det et relativt klart skille på de beste målt opp mot de nest beste. Hesten vi plasserer først har kun startet fire ganger i år, og den leverte tre gode løp, før det ble galopp sist. Kommer nå ut etter pause, den får feltes klart beste kusk opp, og vi blir ikke veldig overrasket om dette dreier seg om tidlig tet og slutt. Motivert tipsener, og også vi tror en hel del på denne!

V64-5 : 4 Calvados In – Vi spiller TRE hester i dette løpet. I tillegg til favorittene 9 Knifetown Winner/6 Fortune Teller, tar vi med en mulig storskrell, og en hest som kan sikre oss mye av den ekstra jackpotdeigen. Calvados In har fått tre løp i kroppen etter en lengre pause, og vi har likt det vi har sett av den de siste gangene. Nå sist ble den aldri kjørt med, og den satt bom fast over mål som helt ubrukt på en knallgod tid. Får den bare gå med i rygger, ja, da er den vass på speed, og opplagt ikke borte. Hadde 1,7% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og det er naturligvis for lite. SE OPP!

V64-6 : 1 Ola Montana – Er på vei mot storformen, og blir den bare ikke fast skal mulighetene være gode. Vant lett mot en billig gjeng sist, og den var helt ubrukt over mål da. Har kun vært middels fra start tidligere, og sporet kan derfor bli en felle. Vi satser dog på at det løser seg i et såpass lite felt som dette, og da skal de andre få kjørt seg. Vi hadde banket den fra alle andre spor, men nå er det kun snakk om en tipsener.