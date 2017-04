Dobbel V64-jackpot med enorme fire millioner ekstra

Johnny Takter kjører vår jackpotbanker på Åby. Foto: hesteguiden.com

JACKPOT-FREDAG! Ai, Ai, Ai, hvilken dag vi har foran oss! Moroa starter allerede kl.12.45 i Boden. Her er det JACKPOT i V65-spillet til lunsj, og det ligger hele 1 014 894 ekstra i sekserpotten. På Jarlsberg er det også JACKPOT i V65-spillet, og her har man fylt opp sekserpotten med 501 262 ekstra. Løpene på Jarlsberg starter kl.18.50. På Åby 35minutter senere er det DOBBEL-JACKPOT i V64-spillet, og her ligger det enorme 4 092 258 ekstra i sekserpotten.

Åby byr på en ENORM DOBBEL-JACKPOT denne fredagen, og det ligger altså over FIRE MILLIONER ekstra i sekserpotten! Her går det fort mot fine kroner nesten uansett hva som blir ropt opp, og dette gleder vi oss stort til. I samtlige løp skal det dreie seg om kval til Konung Gustavs Pokal samt Drottning Silvias Pokal, og her vrimler det med hester som er spisset for denne oppgaven. Vi skal til lukene med følgende:



V64-1 : 6 Policy Of Truth – Blir en av dagens tyngste favoritter, og det er selvfølgelig snakk om en KANON! Var bra i årsdebuten, og det ble en sikker seier da. Skulle den komme seg foran så er mulighetene igjen store. Det er dog snakk om et kval, og det er først i finalen den skal være som best… 2 National Prince – Er en utrolig fin hest, og den var rett og slett monstergod i sitt siste løp. Virker til å ha MYE å gå på, og den skal bli spennende å følge mot tøffere motstand nå. OBS!

V64-2 : 9 Gareth Boko – Var smellfin i årsdebuten nest sist, mens det nå sist ble galopp. Gikk strålende i kulissene etter denne galoppen, og det er en hest i toppform som kommer til Åby. Smygsporet trenger ikke å være feil, og med tempo blir den alt annet enn enkel å stå i mot. SPILLES! 8 MT Le Bron – Var innom en kort galopp i årsdebuten, men den så fin ut i kulissene som fastlåst over mål. Har bra grunnkapasitet, og skulle den bare få litt hjelp på veien, ja, da trenger den ikke å være borte. Tas med som en mulig bongrenser!

V64-3 : 8 Dixi Sisu – Har blitt strøket inn to spor nå, og det kan bety gratis tet… Var OK til seier i årsdebuten sist, og den var ikke helt tom i mål da. Skal ha mye å hente i banen fremover, og etter at strykningene kom er vi bare nødt til å sette den først. 2 Dealwithakiss – Kan være skrellen her. Den var nemlig ordentlig bra i årsdebuten, og den spurtet storstilet tilslutt da. Vi hadde 10,8 s 800m på klokken, og da hadde den full spenst over mål. Virket til å ha tatt steg i vinter, den står spennende til, og den trenger ikke å være helt borte.

V64-4 : 4 Dominion Beach – Holdt på å feile like etter start sist, men var flink, og holdt seg på beina. Fikk så etter hvert tet, og det ble sikkert. Dette er en ordentlig bra hest, og skulle den komme seg foran, ja, da er nok fort dette løpet over. Er dog ikke helt til å stole på, og vi velger å ta med oss flere luringer. 6 Bucks To Burn – Var Walmann EKSTREMT lyrisk til sist. Dette er nemlig en hest som har imponert i treningen i vinter, og selv om det ble en smultring sist likte vi den godt. Gikk 09,5 s 800m i kulissene, hadde full spenst over mål, og det var krefter igjen. Har fått et bedre spor nå, og den kan overrasle om det løser seg bedre enn sist!

V64-5 : 8 Diamanten – Har en enormt bra sjanse her. Er blitt strøket inn et spor, og vi blir overrasket om noen tør å svare denne topphesten! Løste enormt bra fra spor 8 sist, men den havnet likevel utvendig leder. Gikk 11,6 s 1000m, og den var kolossalt bra i nederlaget. Hvordan har den så vært etter dette løpet? I følge våre kontakter på Stall Bergh har den tatt løpet på en best mulig måte, og den har sett flere hakk forbedret ut i trening! Dette er hesten med stor H i feltet, vi tror på tidlig tet, og da skal dette være kjørt. Lar seg ikke slå?

Dagens banker:

V64-6 : 3 Cash Crowe – Er et STORT løfte, og selv om den nå går opp flere klasser så dreier trolig dette seg om en klink vinner. Nå sist jogget den 14,0 med alt igjen, og den så veldig bra ut. Petri Puro har omtalt denne hoppen med store ord, og det skal være noe litt utover det vanlige. Kommer seg tidlig foran, og deretter er dette løpet over? VI BANKER!