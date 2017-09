Don Draper redder fredagskvelden

Ove A Lindqvist er aktuell i Boden fredag. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

En strålende fredag venter, og i dag er det Solvalla som er først ute med en åpen/spennende V65-omgang kl.12.45. Biri byr så på en herlig V65-omgang med start kl.18.50. Boden er sist ut denne fredagen, og her skal det kjøres en særdeles åpen V64-omgang med start kl.19.25.

Herlig fullklaff på Bro Park 12.september!

Våre galoppeksperter jobber på høytrykk, og tirsdag var det duket for en herlig gevinst for de som kjøpte seg inn i V5-systemet vårt på Eksperten (fire andeler a Kr.750). Systemet satt nemlig som spikret, og betalte ut hele Kr.62 044,-. I V4-spillet samme dag ble det også fullklaff for Nettavisens forslag til Kr.960. Her kunne man hente ut meget fine Kr.3 770,-.

DD + V5-fest på Jarlsberg 12. september!

Det ble alt annet enn en lett DD-omgang på Jarlsberg tirsdag. Supersjokket Frier Birk (7-valg) kombinert med Ny Komet (3-valg) ble vrient for folk flest, men ikke for de som tok rygg på undertegnedes tips. Frier Birk var nemlig med på to hester i DD-1, mens Ny Komet var med på tre hester i DD-2. DD ble altså ranket ut på kun 6-rekker, og vårt minste forslag på Kr.180 betalte ut Kr.3291,-. Vårt største forslag på Kr.360 betalte ut Kr.6 582,-.

Det ble også fullklaff på undertegnedes V5-forslag til Kr.480 denne dagen. Her spilte vi dobbeltbanker på Voje Jerv + Frier Birk, og for de som tok rygg her, ja, de kunne hente ut Kr.3 825,-

Boden serverer kanskje en av årets mest åpne V64-omganger denne fredagen, og her blir vi overrasket om det ikke blir store kroner til de med seks riktige. Flere av løpene er nemlig VIDÅPNE, og vi lanserer også et par ordentlige stjernesmeller! Bankeren kommer ut i V64-4, og her står 4 Don Draper alene på våre bonger.

Sjekk ut følgende:



V64-1 : 4 Lennox Laday – Fulgte bilen fra start sist, og suste til tet. Gikk 14,1 på en alt annet enn bra bane, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Skulle den komme seg foran igjen, ja, da trenger den ikke å bli veldig enkel å knekke ned. Settes frekt først. PS. 6 Global Solidarity – Blir hardt betrodd, men man skal være klar over at denne, som de fleste andre “finnehester” er variable. Fjerde sist dro den ikke skinnet av pølsen, men 17 dager senere dundrer den unna på 13,2/2100ma… Leverer den på sitt beste så vinner den, men nå skal den ut på langreise, og vi velger derfor å spekulere litt.

V64-2 : 10 Victory Streamline – Er en av de store formbombene i feltet, men den blir likevel ikke helt tatt på alvor her. Nå sist ble den sittende bom fast, og det er sjeldent man ser hester med så mye krefter igjen i målgangen som Victory Streamline hadde da. Får den bare litt tempo er den bra på speed, og vi kan ikke gjøre annet enn å varsle skarpt. SKAL MED PÅ ALT!

V64-3 : 4 Gyri Gutten – Her er det VIDÅPENT, og alt annet enn lettløst. Hesten vi plasserer først debuterer for Susanna Grahn denne fredagen, og vi velger å prøve oss med den direkte. Gyri Gutten viste stor fart/kapasitet når den stod hos Eirik Høitomt, men fikk det ikke til hos Ove Wassberg/Geir Gudmestad. Har mer enn nok fart til å ligge dette feltet på rygg, og vi tror også at dette er en hest som vil ta bedre i med pisk. Vær også OBS på at Ove A. Lindqvist har vraket formbomben, 8 Skaane Jo, fra samme stall, og noe sier oss at Gyri Gutten er godt forberedt direkte. Skreller?

V64-4 : 4 Don Draper – Er dagens beste banker i Boden. Den har gjort to fine løp etter at den kom inn på stallen til Petter Lundberg, og den har løftet seg i ny regi. Til denne starten blir det skorykk for første gang, og det blir også på med en yankervogn for første gang. Her skal det altså satses, og fra tet blir vi fakta overrasket om den taper. Begynner man først å gardere dette løpet så er det mange som kan vinne, og i stedet for å gjøre løpet dyrt, gjør vi det billig. ALL IN!

V64-5 : 2 Alisiha Kick – Vidåpent, og en bred gardering er å anbefale. Vi prøver oss med en fra dypet, og en hest som har litt “smygform”. Gikk OK i kulissene sist, og den var også positiv nest sist. Var da ute mot blant andre Marvelous… Står riktig til på strek, og får den bare gå med i rygger, ja, da er den ikke borte. Settes knepent først i et løp hvor det fakta ikke er mange sjanseløse med.

V64-6 : 9 Aida Brick – Vidåpent er det også i finalen, og også her prøver vi oss med et supersjokk. Aida Brick har fått to løp i kroppen etter en lengre pause, og den har løftet seg ordentlig. Nå sist gikk den kolossalt bra etter en tidlig galopp, og på klokken vår stod det faktisk 13,7/2000m… Skulle den være ytterligere forbedret til denne oppgaven, ja, da duger den normalt godt i omgivelser som dette. SKAL PASSES!